Profitez du WiFi 7 avec Netgear

NETGEAR lance une nouvelle série de produits qui intègrent la technologie WiFi 7, alors que le MWC (Mobile World Congress) aura vu l’annonce de plusieurs smartphones désormais compatibles avec le WiFi 7. Parmi eux, on trouve le Magic 6 Pro de Honor, les modèles OnePlus 12 et 12R, le Samsung Galaxy S24 Ultra ainsi que les Xiaomi 14 et 14 Ultra.



Les produits NETGEAR WiFi 7 sont spécialement conçus pour tirer pleinement parti de ces améliorations, offrant une performance exceptionnelle pour répondre aux besoins croissants des foyers et des entreprises d’aujourd’hui. Cette gamme comprend des routeurs haut de gamme, des répéteurs de signal, des adaptateurs WiFi, et bien plus encore. Optimisez votre expérience de connectivité avec les produits NETGEAR WiFi 7, offrant des performances exceptionnelles pour une utilisation intensive. Avec des vitesses de transmission de données ultrarapides, ces produits vous permettent de profiter pleinement du WiFi 7, que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne ou le télétravail.



Le dernier né de la gamme Orbi, le système WiFi Mesh NETGEAR Orbi 970, promet une couverture WiFi exceptionnelle, une stabilité de signal avancée et des fonctionnalités de pointe. NETGEAR a amélioré sa technologie en intégrant les nouvelles fonctionnalités du WiFi 7, notamment l’agrégation de bande, pour optimiser la connexion dédiée entre la base et ses satellites, appelée backhaul.

Désormais, le backhaul utilise simultanément les bandes 5 GHz et 6 GHz, offrant un débit théorique pouvant atteindre 10 Gb/s. L’Orbi 970 inclut également la fonction Smart Connect du WiFi 7, qui sélectionne automatiquement la bande WiFi la plus rapide pour chaque appareil connecté au réseau. NETGEAR affirme que les smartphones et PC portables compatibles avec le WiFi 7 pourront atteindre un débit de 5 Gb/s grâce à leurs puces WiFi 7. NETGEAR demeure à la pointe de l’innovation, offrant aux utilisateurs la flexibilité de choisir le produit qui correspond le mieux à leurs besoins en matière de connectivité WiFi.