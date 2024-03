La dernière platine Pro-Ject vous permet de diffuser vos morceaux comme vous le souhaitez

La nouvelle Juke Box E1 combine la lecture de vinyles, le streaming Bluetooth et l’amplification.

Vous vous souvenez du Pro-Ject Juke Box E de 2017, avec sa combinaison chic de lecture de vinyle, de streaming Bluetooth et d’amplification ? Eh bien, Pro-Ject vient de sortir une version de deuxième génération – le Juke Box E1. Ce nouveau tourne-disque est destiné à être un excellent moyen d’écouter vos morceaux, quelle que soit la manière dont vous les écoutez.

Le Juke Box E1 est le petit nouveau cool du quartier. Il remplace le Juke Box E primé. Ce lecteur plus récent reprend le design de la platine vinyle du Pro-Ject E1. Cela signifie que nous parlons d’un système d’entraînement élégant, d’un changement de vitesse automatique et d’un nouveau bras de lecture amélioré.

Mais le Juke Box E1 n’est pas seulement un joli visage. Il conserve l’amplificateur intégré de son prédécesseur, ce qui signifie que vous pouvez toujours connecter votre source de niveau ligne traditionnelle. Vous pouvez également diffuser des morceaux Bluetooth depuis votre smartphone à votre guise. Et si vous êtes du genre à perdre la télécommande du téléviseur dans les coussins du canapé, vous serez ravi de savoir que le Juke Box E1 est livré avec une télécommande infrarouge que vous pouvez également perdre.

Pro-Ject propose également des fonctionnalités telles qu’une configuration plug-and-play (car qui veut lire des manuels d’instructions ?), une vitesse précise avec commutation automatique entre 33 et 45 tr/min (pour les cas où vous n’arrivez pas à choisir entre les Beatles et Billie Eilish), et un récepteur Bluetooth intégré au Juke Box E1. Et n’oublions pas l’amplificateur intégré de classe D de 50 W par canal pour donner du punch à vos morceaux.

Vous pouvez vous procurer l’ensemble Juke Box E1 pour 819 €, qui comprend les haut-parleurs Pro-Ject Speaker Box 5 correspondants et tous les accessoires, dans les finitions noir, blanc, rouge et noyer.