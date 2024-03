Maserati GranCabrio, le nouveau cabriolet du trident

Maserati présente la GranCabrio, sa dernière création destinée aux passionnés de conduite, exigeant les plus hauts niveaux de confort et de style. GranCabrio est une toute nouvelle version décapotable, tout aussi élégante, de sa jumelle, la GranTurismo, primée à de

nombreuses reprises.

À son lancement, la Maserati GranCabrio est disponible en version Trofeo, équipée du moteur Nettuno 6 cylindres à combustion interne, un 3,0 litres biturbo de 542 ch. À bord de la GranCabrio, les performances extraordinaires du moteur Nettuno – le plus puissant

jamais construit pour la Maserati GranTurismo – sont à nouveau associées à un confort authentique et optimal sur les longues distances. Désormais l’expérience de conduite se fait en plein air pour profiter au maximum de toute la beauté du voyage et des caractéristiques uniques d’une voiture exceptionnelle.

Le nouveau cabriolet du Trident est fabriqué à 100% en Italie et suit les traces de la GranTurismo, captivante adaptation du grand tourisme, sans en sacrifier le luxe, les performances, le confort de conduite et la sportivité. La capote est en tissu, ce qui permet d’occuper le moins d’espace possible lorsqu’elle est rétractée automatiquement dans le coffre – une manœuvre ne prenant que 14 secondes, même en déplacement, jusqu’à une vitesse de 50 km/h. La GranCabrio est idéale pour tout voyage en bonne compagnie ou bien seul, les cheveux au vent. Elle permet de savourer toutes les émotions d’une

conduite exceptionnelle, tout en respirant le style italien le plus authentique.

L’élégance de la Maserati GranCabrio se perçoit et s’apprécie encore plus de l’extérieur, lorsque la capote est ouverte, rendant le rugissement du moteur omniprésent. L’union avec la route et le paysage est une expérience incomparable réservée à la version découvrable d’une voiture qui ne cesse de connaître le succès depuis plus de 60 ans (la version décapotable de la première voiture de sport de route de Maserati, la 3500 GT, a été dévoilée au Salon de l’automobile de Genève 1959).



La dernière-née de Maserati est une voiture de luxe qui, dans sa nouvelle version décapotable, met en valeur les détails stylistiques et les matériaux nobles faisant la réputation de Maserati. Elle améliore encore et toujours l’expérience de voyage, l’enveloppant d’un plaisir de conduite, d’une harmonie totale et d’une fusion avec le panorama. Cet esprit de voyage anime tout client de la GranCabrio. L’attention portée au design et la passion pour les détails les plus exclusifs ne nuisent pas aux performances et au plaisir. De même, la technologie demeure un signe distinctif qui se traduit par les meilleurs services d’info divertissement et d’aide à la conduite, garantissant la sécurité et le

divertissement au volant d’une voiture sans compromis. Voici donc la complice idéale pour des voyages sans limite marqués par un équilibre optimal entre l’approche esthétique et la fonctionnalité élégante.

L’expérience en plein air est renforcée par un confort thermique et acoustique remarquable. La capote est disponible en cinq couleurs et peut être commandée à partir de l’écran central via un bouton tactile, pour un contrôle complet et une autonomie totale.

Pour les amateurs de conduite en plein air, Maserati a pensé à tout. La GranCabrio est équipée de série d’un chauffe-nuque innovant, qui permet de chauffer la nuque du conducteur et du passager à trois niveaux d’intensité différents

L’un des équipements optionnels est le coupe-vent, qui peut être utilisé lorsqu’il y a deux passagers, avant d’être replié manuellement. Lorsque la capote est ouverte, il réduit la formation de turbulences à l’intérieur de l’habitacle et permet de profiter au mieux de l’aérodynamisme du véhicule.

Créée parallèlement à la GranTurismo, la nouvelle GranCabrio est le fruit de la rencontre entre l’efficacité et la beauté naturelle d’une voiture au fil du temps restée fidèle à son identité. Elle s’affirme en reine du style, grâce à ses proportions classiques typiques des voitures de la marque de Modène mais aussi à cet infatigable esprit d’avant-garde nécessaire pour demeurer la meilleure mécanique de sa catégorie et pour offrir les technologies les plus récentes. Les intérieurs nobles ne trahissent pas l’artisanat distinctif des produits de la société italienne. L’équilibre typique entre les opposés est maintenu, dans la plus pure tradition des voitures emblématiques du Trident.