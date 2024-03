Ce robuste smartphone Energizer est le remède ultime contre l’anxiété liée à la batterie

Prends-en un et appelle-moi demain matin – il te restera encore beaucoup de jus.

Il existe des téléphones dotés de grosses batteries, et puis il y a l’Energizer HardCase P28K. Ce monstre absolu de mobilité embarque une cellule d’une capacité de 28 000 mAh, soit plus de cinq fois celle de n’importe quel smartphone phare.

Peut-être êtes-vous un ingénieur télécoms affecté dans l’arrière-pays australien ou faites-vous des excursions d’un mois dans la forêt amazonienne ? Alors c’est le genre de téléphone dont vous avez besoin, avec une autonomie en veille de 2 252 heures, soit 94 jours. En utilisation réelle, cela prendra plutôt cinq jours, mais cela représente toujours 122 heures de temps de conversation. Pratique lorsque la prise de courant la plus proche se trouve à des milliers de kilomètres. Le temps de charge n’est pas aussi épique, ne nécessitant qu’une heure et demie pour faire le plein via USB-C à 33 W.

Ce HardCase P28K s’adresse également aux travailleurs de l’industrie lourde. Il est doté d’une construction robuste et d’un indice IP69 extrême contre les dégâts causés par la poussière et l’eau, il devrait donc résister à de graves intempéries. Naturellement, cela signifie que ce téléphone est en quelque sorte un tank. Il pèse 570 g, ce qui endommage le poignet, et mesure 27,8 mm d’épaisseur – soit trois iPhone 15 empilés ensemble. Bonne chance pour le glisser dans les poches de votre jean…

Mis à part l’autonomie de sa batterie, ce téléphone Energizer ne va pas inquiéter les téléphones phares d’aujourd’hui. Il utilise un chipset MediaTek Helio G99 assez modeste, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’écran LCD de 6,78 pouces a une résolution de 1080p et n’a même pas de connectivité 5G. Deux des trois caméras arrière ont un nombre de pixels respectable, avec un capteur principal de 64 MP et un ultra-large de 20 MP ; le troisième objectif 2MP ressemble cependant à une inclusion symbolique.

Ce téléphone Energizer devrait être mis en vente vers la fin de l’année pour environ 250 €.