Cette Cartier Tank Louis célébrant les 100 ans de Watches of Switzerland est un Graal horloger

Cet hommage époustouflant à Watches of Switzerland est limité à seulement 100 pièces.

Fan de la Cartier Tank ? Cette nouvelle édition qui célèbre les 100 ans des Montres Suisses est peut-être encore votre prochain modèle préféré. Il s’agit d’une édition limitée numérotée de 100 pièces et disponible exclusivement au Royaume-Uni dans les showrooms Watches of Switzerland à partir de juin (bien que disponible en précommande à partir de maintenant). Être une pièce rare signifie qu’elle sera difficile à obtenir, mais c’est tout l’intérêt d’un Graal, n’est-ce pas ?

La Tank Louis Cartier Limited Edition est la définition même d’une montre élégante et met en valeur l’engagement des deux marques envers l’excellence et le savoir-faire. La Tank a été conçue à l’origine en 1917 par Louis Cartier, petit-fils aîné du fondateur de la Maison. Depuis, elle est devenue une icône, incarnant l’intemporalité et la sophistication. Au fil du temps, immédiatement reconnaissable, elle est devenue la montre de l’avant-garde artistique et culturelle qui appréciait la pureté de ses lignes et sa créativité (les montres circulaires sont tellement dépassées, non ?)

La Tank Louis Cartier (introduite en 1922) utilisé pour cette édition limitée est résolument rectangulaire, mais se distingue par ses angles doux et la rondeur distincte du dessus des cornes.

La montre présente un design jumelé, avec un cadran en or brossé créant un effet radiant subtil et des chiffres romains surdimensionnés à 12 et 6. Je pense qu’il est magnifique. Cette Tank Louis Cartier Edition Limitée est proposée sur un élégant bracelet en alligator bleu marine foncé, attirant l’attention sur le bleu profond du cabochon saphir de la couronne et de ses aiguilles en acier bleui.

A l’intérieur bat un calibre Manufacture Cartier 1917MC. Le mouvement à remontage manuel dispose d’une réserve de marche de 38 heures et d’une fréquence de battement de 3 Hz. Le fond du boîtier a reçu une gravure spéciale de Watches of Switzerland, signifiant la relation durable entre Cartier et Watches of Switzerland. Il comporte également la gravure « No ». X de 100’.

Tenté ? La Cartier Tank Louis Cartier Limited Edition est disponible en précommande dès maintenant pour environ 15000 €. Vous pouvez voir cette pièce en chez Watches of Switzerland à Londres.