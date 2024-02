Ce nouveau casque Sennheiser proposent une autonomie de 50 heures

Le nouveau Sennheiser Accentum Plus intègre des fonctionnalités haut de gamme à prix plus abordables, avec prise en charge ANC et aptX.

Si vous recherchez un nouveau casque à placer sur votre tête, vous avez probablement consulté la gamme de Sennheiser. Bien que parfois un peu plus chers, ils sont connus pour leur excellente qualité. Le dernier ajout à la gamme acclamée de Sennheiser est le nouveau casque Accentum Plus. Il combinent les meilleurs éléments du bien-aimé Momentum 4 avec la philosophie du rapport qualité-prix de la famille Accentum, pour un casque que vous ne pouvez pas vous empêcher de désirerL

Ce casque est un rêve pour les binge-watchers et les mélomanes. Nous parlons de suppression adaptative hybride du bruit, de commandes tactiles et d’une construction luxuriante qui crie haut de gamme. Le son peut continuer grâce à une autonomie de 50 heures qui peut facilement durer plusieurs jours. Et lorsque vous avez besoin de faire le plein d’énergie, l’Accentum Plus de Sennheiser est doté d’une fonction de charge rapide qui vous offre 5 heures d’écoute en seulement 10 minutes. Et oui, il est sans fil, avec Bluetooth 5.2, prenant en charge tous ces codecs sophistiqués, y compris aptX Adaptive. En termes simples : un son de premier ordre, sans aucune condition.

Sennheiser ne s’est pas contenté d’ajouter une énorme batterie et de mettre un terme à sa journée. Ils sont devenus des scientifiques fous avec un transducteur dynamique de 37 mm, doté du mode de personnalisation du son. Cette fonctionnalité astucieuse adapte plus de 75 ans d’expertise audio de Sennheiser à votre profil auditif personnel. Et pour ceux qui sont enchaînés à leur bureau, le câble USB-C vous permet de recharger tout en continuant à écouter la musique de votre ordinateur portable.

En termes de contrôle, ce Sennheiser reste élégant et simple. Une commande tactile et une application complémentaire vous permettent de jouer à Dieu avec vos paramètres audio, le tout d’un simple toucher ou d’un simple glissement. Il existe même une application Smart Control pour ceux qui aiment jouer avec les paramètres d’égalisation et autres, le tout dans une interface conviviale. De plus, Sennheiser a conçu le casque et l’arceau pour épouser votre tête comme un doux nuage. Et, pour ces moments archaïques où le sans fil est interdit, ils ont inclus un câble audio de 3,5 mm.

Envie d’essayer l’Accentum Plus ? Les derniers modèles de Sennheiser sont disponibles en noir et blanc, aussi élégants que prévu. Ils sont à gagner chez certains détaillants et directement auprès de la marque, au prix de 229,90 €.