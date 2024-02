MWC 2024 : Samsung Galaxy Ring, un anneau pour les gouverner tous ?

Après de nombreux teasers (dont un aperçu du Samsung Unpacked en janvier), le Samsung Galaxy Ring a été officiellement dévoilé au Mobile World Congress (MWC 2024).

Direction les bagues connectées, comme Oura ou ICE Watch, la Galaxy Ring ressemble exactement à ce à quoi vous vous attendez – à savoir, une bague un peu plus grosse que d’ordinaire, avec divers capteurs et une batterie chargée. dans.

Disponible en trois couleurs dès sa sortie (à savoir argent platine, or et noir céramique), elle sera proposée dans les tailles 5 à 13, du S au XL. Les différentes tailles auront des batteries légèrement plus robustes à l’extrémité la plus grande de l’échelle, avec des tailles de batterie allant de 14,5 mAh à 21,5 mAh. Il n’existe actuellement aucune info sur les estimations d’autonomie de la batterie ou sur les capacités spécifiques des différentes tailles d’anneau.

À ce stade, les détails sont assez rares, mais nous savons que le Galaxy Ring coche toutes les cases principales que vous attendez, y compris le suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, des mouvements et de la respiration, tout en fournissant des conseils, des recommandations et des astuces.

Samsung poursuivra également son partenariat avec Natural Cycles – une société avec laquelle elle a travaillé pour fournir un suivi de la fertilité sur la Galaxy Watch – en apportant la même fonctionnalité au Galaxy Ring. Il existe également un nouvel outil appelé My Vitality Score, qui mesurera apparemment votre vigilance et fournira des conseils basés sur les données recueillies.

Si vous êtes déjà propriétaire d’une Galaxy Watch, vous pourrez collecter des données encore plus précises en utilisant les deux appareils à la fois, même si nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que cela implique ni de l’ampleur des avantages de la double utilisation des deux appareils portables. sont. Il convient également de noter que le Galaxy Ring ne fonctionnera qu’avec les téléphones Samsung Galaxy au lancement, bien qu’il soit prévu de le proposer à l’avenir à des appareils Android plus larges. Il n’y a aucune confirmation que les appareils iOS seront un jour inclus dans le club Galaxy Ring.

Le Galaxy Ring n’a pas encore de prix officiel ni de date de sortie, bien que Samsung ait confirmé qu’il serait mis en vente plus tard cette année.