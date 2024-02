Voici l’avenir de la recharge sans fil, et elle transforme n’importe quelle surface en chargeur

FreePower travaille sur une technologie de chargement sans fil qui fonctionne sur n’importe quelle surface. Votre prochain support de lit pourrait être équipé d’un chargeur intégré.



En ce qui concerne la technologie de recharge sans fil, nous en avons vu beaucoup. Il existe des chargeurs Qi et des rondelles magnétiques avec MagSafe qui peuvent recharger votre téléphone sans aucun fil en vue. Mais l’avenir de la recharge sans fil va transformer n’importe quelle surface en chargeur. FreePower, derrière le chargeur sans fil embarqué de Tesla, a présenté sa nouvelle technologie de chargement au Kitchen and Bath Show 2024 à Las Vegas.

Ils présentent une version de FreePower qui vit sur votre comptoir. L’idée : faire de votre comptoir de cuisine – oui, cet objet plat sur lequel vous laissez probablement votre courrier et vos clés – un chargeur sans fil géant. Vous pouvez dire adieu à vos problèmes de placement de précision. Il charge jusqu’à trois appareils à la fois, sans que vous ayez à effectuer le délicat exercice d’équilibre consistant à les aligner parfaitement. Et juste pour un peu de piquant, il y a une bande de LED sur la surface pour montrer votre point d’accès de recharge.

Sous votre comptoir (ou toute autre surface), c’est là que les choses deviennent vraiment intelligentes. Vous trouverez une gamme de bobines de charge sans fil FreePower, toutes basées sur la norme Qi 2. Ils se chevauchent tous, ce qui vous permet de placer votre téléphone n’importe où. Il y a un couvercle de protection et un système de refroidissement pour garantir que rien ne se passe mal à l’intérieur de votre comptoir. Les bobines sont suffisamment proches du haut de votre surface pour que votre téléphone puisse toujours maintenir une connexion. Des trucs plutôt intelligents, hein ?

Mais ne vous précipitez pas tout de suite dans les magasins. FreePower n’est pas encore disponible, et lorsqu’il le sera, ce ne sera pas un produit standard. Au lieu de cela, la marque s’associe à des constructeurs, des designers et d’autres professionnels du secteur. Ils pourront installer le système lorsque vous rénoverez votre cuisine. Ou encore, les marques de meubles commenceront à intégrer la technologie dans les produits que vous achetez. Les comptoirs de cuisine ne sont pas l’objectif final, FreePower travaille également sur des supports de lit et d’autres articles ménagers sur lesquels vous installeriez votre téléphone.

On ne sait pas vraiment quand les chargeurs FreePower pourraient arriver dans les cuisines. Mais il semble bien que ce soit l’avenir de la recharge sans fil.