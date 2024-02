MWC 2024 : L’utilisation du TCL Nxtpaper 14 Pro fait souhaiter que tous les appareils aient des écrans mats

L’écran mat unique rend la lecture et la navigation sur Internet plus naturelles, tout comme la lecture d’un livre.

Il semble qu’à chaque nouvelle itération, les écrans des tablettes deviennent plus lumineux, plus colorés, plus éclatants et plus brillants. C’est bien si vous regardez un film ou retouchez des photos dans Lightroom, mais la plupart du temps, je pense que cela semble un peu… exagéré ? Le TCL Nxtpaper 14 Pro cherche à changer cela.

Si, comme nous, vous utilisez une tablette uniquement pour lire et surfer sur le Web, ces écrans brillants et brillants peuvent en réalité gêner votre expérience – vous explosant les yeux avec une luminosité inutile (et ne me lancez pas dans les empreintes digitales).

Pourtant, chaque tablette que vous trouverez dans notre meilleur guide des tablettes dispose d’un écran brillant. Zut, il en va de même pour chaque téléphone de notre meilleur guide pour smartphone et ordinateur portable dans notre meilleur guide pour ordinateur portable.

Bien que certaines liseuses, comme la Remarkable 2, puissent accéder à Internet, leurs écrans à encre électronique ne fonctionnent pas lorsqu’il s’agit de regarder une vidéo YouTube ou de jouer à un jeu occasionnel. Inutile de dire que vous manquerez également le nombre d’applications disponibles sur Android.

Voici donc la TCL Nxtpaper 14 Pro, avec son grand écran mat 14 pouces 2,8K. Oui, vous avez bien lu, un écran mat. Cette Nxtpaper 14 Pro a en fait été présentée en avant-première au CES 2024, mais TCL a désormais partagé des spécifications et des prix plus détaillés. Nous avons eu la chance de le tester au MWC 2024 et on doit dire que l’on est impressionné.

Équipée de la technologie Nxtpaper 3.0, elle prétend filtrer la lumière bleue nocive jusqu’à 61 % tout en conservant des images nettes, des couleurs éclatantes et un contraste profond, garantissant confort et clarté quel que soit l’éclairage.

D’accord, elle n’a pas le punch visuel immédiat d’un iPad Pro, mais on adore l’effet mat qui rend la lecture plus naturelle. Il a vraiment une apparence semblable à celle du papier, similaire à l’encre électronique (mais en couleur et avec des taux de rafraîchissement plus élevés).

Son écran antireflet améliore également la convivialité à l’extérieur ou sous une lumière directe, ce qui le rend idéal pour un certain nombre d’environnements de visualisation. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, les projecteurs du MWC ne sont pas éblouissants.

La TCL Nxtpaper 14 Pro est alimentée par un MediaTek Dimensity 8020 et 12 Go de RAM, avec une batterie importante de 12 000 mAh, une charge rapide de 33 W et 256 Go de stockage.

La TCL Nxtpaper 14 Pro est actuellement disponible en Asie et atteindra davantage de marchés plus tard cette année. Au MWC 2024, la gamme de tablettes Nxtpaper a été élargie avec la TCL Nxtpaper 14, une option plus abordable tout en restant agréable à regarder.