La Renault 5 E-Tech Electric allie esprit rétro et attrait électrique

Nul besoin d’être fan de roller disco, de disques vinyles et de rediffusions de Charlies Angels pour apprécier le style inspiré des années 70 de la Renault 5 E-Tech Electric ; cette supermini EV a remis le style de son ancêtre de 1972 au goût du jour pour l’ère électrique, avec un combo moteur/batterie offrant jusqu’à 400 km d’autonomie.

Révélée au Salon de Genève, la Renault 5 E-Tech Electric prendra la route début 2025 pour affronter d’autres véhicules électriques d’influence rétro, dont la Fiat 500 et la Mini Electric. Ses proportions sages sont fortement inspirées des variantes à hayon chaud de la Renault 5 d’origine, avec des angles spectaculaires et des hanches agressives à l’arrière. La version Alpine, plus épicée, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année, sera sûrement encore plus sexy… Espérons que ces versions électriques seront tout aussi durables que leurs ancêtres, dont certains exemplaires roulent toujours aussi bien, quatre ou cinq décennies plus tard…

La Renault 5 est aussi toute française, avec du tricolore dans les phares et un porte-baguette pour le fun et la com’ côté passager si vous cochez la bonne case options lors de la commande. Elle possède des jantes en alliage de 18 pouces, énormes pour une citadine, et la plate-forme EV signifie qu’elle peut être plus courte que la Clio qu’elle remplace. Il y aura un choix de trois groupes motopropulseurs, même s’ils ne seront pas tous disponibles dans tous les territoires. La France verra un modèle de base de 94 ch avec une batterie de 40 kWh ; outre-Manche, le Royaume-Uni a plus de puissance, avec un moteur de 121 ch et une option plus puissante de 148 ch. Les deux peuvent être équipés d’une batterie plus puissante de 52 kWh.

Attendez-vous à 300 km de conduite en ville avec la voiture de plus petite capacité, et jusqu’à 400 km avec la plus grande. Il devrait également gérer le 0 à 100 km/h en moins de huit secondes et avoir une vitesse de pointe de 150 km/h. Ces chiffres lui confèrent un avantage considérable par rapport aux superminis électriques plus établies, et Renault promet également de maintenir le poids en dessous de 1500 kg. Cela augure bien pour la dynamique et l’engagement du conducteur. Les vitesses de charge atteindront un maximum de 80 kW avec la batterie la plus petite, tandis que la plus grande pourra atteindre 100 kW.

Des matériaux recyclés ont été utilisés dans tout l’habitacle, y compris des sièges recouverts de denim qui rappellent la monstrueuse Renault 5 Turbo. Un sélecteur de lecteur interchangeable vous permet de mélanger davantage les choses. Tous les niveaux de finition recevront un système d’infodivertissement de 10 pouces dans la console centrale, le groupe d’instruments mesurant 7 ou 10 pouces selon les spécifications. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont une évidence, mais l’avatar numérique « Reno » de Renault est un peu plus unique.

Cette Renault 5 sera mise en vente plus tard cette année. Elle sera disponible dans les couleurs blanc, noir, bleu foncé, jaune et vert au lancement, avec au moins une édition spéciale par an. Bon à savoir… Le prix devrait démarrer autour de 25000 €.