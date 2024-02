MWC 2024 : Un ordinateur portable transparent ? Vous en voudrez un après avoir découvert le dernier concept de Lenovo

Le Lenovo Project Crystal est un concept ThinkBook flottant doté d’un écran Micro LED transparent de 17 pouces.

Un ordinateur portable transparent ne figurait pas sur notre carte de bingo pour 2024, mais nous y sommes. Lenovo n’est pas forcément connu pour ses concepts farfelus. Au lieu de cela, la société derrière l’emblématique ThinkPad emprunte généralement une voie plus prévisible.

Lors du MWC 2024, la société a décidé de penser différemment et, ainsi, parallèlement à une multitude de mises à jour du ThinkPad (y compris l’excellent ThinkPad X12 détachable Gen 2), elle nous a offert un ordinateur portable transparent. Cela semble bizarre, n’est-ce pas ? Mais c’est en fait plutôt convaincant.

Quel en est l’avantage, nous vous entendons demander. Il est intéressant de noter que Lenovo a suggéré qu’un tel appareil s’adresserait principalement aux artistes ou aux designers, qui pourraient enrichir des objets et des lieux du monde réel avec de nouveaux éléments à l’écran.

Lenovo suggère également que l’appareil pourrait utiliser l’IA pour vous permettre d’interagir avec des objets physiques du monde réel recouverts d’informations numériques ; pour une démonstration de produit par exemple.

Les premiers jours d’une idée intéressante

Le concept d’ordinateur portable à écran transparent Lenovo ThinkBook, tel qu’il est connu officiellement, n’en est qu’à ses débuts (nous avons également entendu dire qu’il était connu sous le nom de Project Crystal, bien plus excitant).

Les prototypes que nous avons vus n’avaient aucun retour haptique sur le clavier plat (ce qui est apparemment à venir) et il n’y avait pratiquement aucune fonctionnalité pour le moment.

L’écran de la démo était d’une taille impressionnante – un écran Micro-LED de 17,3 pouces sans aucune bordure – même si nous ne pouvons pas vraiment imaginer transporter quelque chose d’aussi grand avec nous ces jours-ci. Cela serait néanmoins logique pour les réunions, par exemple, où les ordinateurs portables peuvent constituer une véritable barrière entre les participants (en personne).

La dalle du clavier est également transparente, avec un « footpad » (pieds) qui donne l’impression que le tout flotte. Lenovo envisage que vous puissiez arrêter d’utiliser le clavier et l’utiliser comme planche à dessin avec un stylet compatible.

Le concept d’ordinateur portable Lenovo ThinkBook Transparent Display est en effet un concept très intéressant. Bien que nous ne puissions pas le voir arriver sur le marché sous sa forme actuelle, il n’y a aucune raison pour que certaines des technologies présentées ici n’apparaissent pas dans les futurs appareils. Le clavier hybride et le bloc de dessin ressemblent certainement à quelque chose que nous pourrions intégrer à notre panoplie connectée.