Anker MagGo Qi2, le chargeur nomade indispensable, même pour les non-propriétaires d’iPhone

Les propriétaires d’Android astucieux voudront également participer à l’action.

Ce sont des gadgets comme l’Anker MagGo Qi2 Power Bank 10K qui nous font compter les jours jusqu’à ce que les smartphones Android arrivent avec la nouvelle norme de charge. Il fait la une de la nouvelle gamme de chargeurs et de batteries de secours compatibles Qi2, annoncés au CES en janvier.

Cette batterie compacte est dotée d’une béquille intégrée, d’un écran LCD indiquant la quantité de jus restant et d’un port USB-C qui chargera la technologie jusqu’à 27 W – mais c’est l’intelligence Qi2 qui nous a conquis. Et même sans posséder d’iPhone. Les aimants intégrés maintiennent le téléphone verrouillé en place tout en fournissant 15 W sans câbles. La charge de 15 W s’est avérée suffisamment rapide pour garder un téléphone rechargé tout en regardant des vidéos ou en jouant.

Vous pouvez en choisir un dans une gamme de teintes colorées et, bien que dense, il n’est pas trop lourd compte tenu de sa capacité. Le modèle blanc a eu une ou deux petites éraflures au cours de nos deux semaines de tests, donc les couleurs plus foncées pourraient être un choix judicieux pour garder votre style intact. La banque d’alimentation MagGo Qi2 est plus petite que n’importe laquelle des batteries 10k existantes, mais trouve toujours de la place pour un écran couleur élégant. Ce n’est pas trop brillant pour distraire sur une table de nuit : il reste allumé pendant le chargement et le compte à rebours indique très clairement quand vous devrez le rebrancher.

L’Anker MagGo Qi2 10K était disponible aux États-Unis au prix de 90 $ et sera bientôt en vente dans d’autres territoires. Il existe une version plus simple, encore plus petite, qui abandonne l’écran et réduit la capacité à 6 000 mAh. La gamme MagGo d’Anker comprend également un chargeur de voyage trois-en-un qui peut recharger vos Air pods et votre Apple Watch à la volée, et l’un des plus petits chargeurs sans fil que l’on ait jamais vu. Le premier est strictement destiné aux montres Apple, sans aucun moyen de remplacer le chargeur par un autre qui fonctionnera avec, par exemple, une Pixel Watch ou une Samsung Galaxy Watch. Les deux sont sur la page Amazon d’Anker.