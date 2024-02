MWC 2024 : Xiaomi 14 Ultra, le smartphone appareil photo que l’on attendait

Un capteur principal de 1 pouce et un kit de caméra convivial pour les créateurs distinguent ce produit phare.

Photographes sur téléphone, rencontrez votre nouvel objet de désir. Le Xiaomi 14 Ultra est enfin officiel hors de la Chine, apportant quatre capteurs 50 MP et le savoir-faire en matière d’objectifs Leica pour affronter des concurrents de premier plan en matière de smartphones, notamment le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’Apple iPhone 15 Pro Max.

Les caractéristiques ne seront pas une énorme surprise si vous suivez les lancements de téléphones chinois comme un faucon, mais pour le reste d’entre nous, Xiaomi a livré une technologie alléchante. Il possède tous les atouts phares habituels, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et un écran AMOLED absurdement lumineux. Cependant, c’est la configuration de la caméra arrière à quatre objectifs qui distingue ce téléphone.

L’objectif principal utilise un capteur LYT-900 de 1 pouce, associé à une ouverture variable continue f/1,63-f/4,0 pour un flou de profondeur de rêve lorsque vous le souhaitez, et des photos d’une netteté exceptionnelle lorsque vous ne le souhaitez pas. Il a une distance focale de 23 mm et un OIS intégré pour une prise de vue stable. A cela s’ajoutent un ultra-large de 12 mm avec une ouverture f/1,8 et une distance de mise au point de 5 cm pour les clichés macro, et deux téléobjectifs : un objectif flottant de 75 mm, f/1,8 et un objectif flottant de 120 mm, f/2,5, tous deux avec OIS. Le recadrage et le zoom intégrés au capteur ajoutent également des distances focales de 46 mm et 240 mm au mélange, tandis que les modes de couleurs Leica Authentic et Leica Vibrant vous permettent de choisir entre des styles naturels et vifs.

Les photographes passionnés voudront également se procurer le kit appareil photo en option. Cet étui à clipser ajoute une poignée dédiée avec un déclencheur physique à deux niveaux, un levier de zoom, un bouton d’enregistrement vidéo dédié et une molette de commande personnalisable. Une batterie intégrée de 1 500 mAh fournit du jus supplémentaire et se charge aux mêmes 90 W que le téléphone lui-même

Le Xiaomi 14 Ultra est forgé à partir d’un seul bloc d’aluminium, pour une rigidité supplémentaire par rapport au Xiaomi 13 Ultra sortant. Le verre renforcé sur mesure résiste aux éraflures et aux rayures, et la finition en cuir végétalien à l’arrière est six fois plus résistante qu’auparavant. Vous pourrez en acheter un dans les couleurs noir et blanc.

Xiaomi estime que les courbes subtiles de l’écran AMOLED de 6,3 pouces sur les quatre côtés offrent le meilleur des écrans plats et incurvés. Le panneau lui-même a une résolution ultra-nette de 3 200 × 1 400, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits.

Il n’existe qu’une seule variante du Xiaomi 14 Ultra destinée au Royaume-Uni et à l’Europe. Il contient 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Cela devrait apporter des performances de premier ordre, tandis que la batterie de 5 000 mAh durera, espérons-le, toute la journée. Il se chargera à 90 W via USB-C ou à 80 W rapide sans fil. Ma seule critique ? La charge magnétique Qi2 ne fait pas l’affaire.

Le skin HyperOS Android de Xiaomi apporte naturellement un certain nombre de fonctionnalités d’IA – ce ne serait pas un produit phare de 2024 sans elles. Attendez-vous à des sous-titres en temps réel pour les appels vidéo, à des effets de portrait convaincants à partir de photos ordinaires, à une retouche d’images générative et à une recherche d’images intelligente via l’application Galerie Xiaomi, qui sauvegarde désormais de manière transparente vos photos sur Google Photos.

Quatre générations de mises à jour de la version Android sont promises, ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité.

Le Xiaomi 14 Ultra en Europe fin mars, pour 1500 €.