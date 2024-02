MWC 2024 : La Xiaomi Watch S3 est à la tête d’un trio de wearables dignes de votre poignet

Que vous recherchiez une montre traditionnelle ou que vous préfériez une méthode plus moderne de surveillance de votre condition physique, la nouvelle gamme de montres intelligentes de Xiaomi mérite votre attention. La Xiaomi Watch S3, la Xiaomi Smart Band 8 Pro et la Xiaomi Watch 2 seront lancées dans le monde entier le mois prochain, après avoir fait leurs débuts dans la Chine natale de l’entreprise.

Révélée aux côtés de la série de smartphones Xiaomi 14 au Mobile World Congress 2024, la Xiaomi Watch S3 est notre choix. Les lunettes et les bracelets interchangeables la rendent brillamment personnalisable, avec des cadrans de montre sur mesure assortis. Elle exécute le système d’exploitation HyperOS de Xiaomi, avec une batterie d’une autonomie de 15 jours entre les charges.

L’écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces est suffisamment net et les capteurs axés sur la santé ne manquent pas en dessous. Le suivi de localisation GNSS double bande et un moniteur de fréquence cardiaque à 12 canaux sont les points forts. Elle peut également reconnaître les gestes d’une seule main pour répondre ou rejeter des appels, consulter les prévisions météo ou prendre des photos, tout comme la dernière Apple Watch.

Le Smart Band 8 Pro remplace un écran circulaire par un écran rectangulaire de 1,74 pouces. Une résolution de 336 × 480 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz constituent les gains les plus importants par rapport au modèle sortant ; la technologie du panneau sous-jacent est toujours AMOLED et est protégée par le verre Gorilla Glass Victus.

Il ne fait que 9,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 22,5 g, il n’alourdira donc pas votre poignet. Des bracelets à dégagement rapide et 200 cadrans de montre différents devraient également faciliter le changement de style. Le corps de la montre lui-même est noir ou argenté.

Vous pouvez enregistrer plus de 150 activités sportives et de fitness différentes, et il est certifié 5ATM pour les actions sous-marines. Les autres avantages incluent une batterie de 289 mAh qui devrait offrir 23 % de temps en plus entre les recharges, par rapport au modèle de dernière génération. Cela signifie deux semaines complètes d’utilisation avant de devoir faire le plein. Enfin, la Xiaomi Watch 2 propose Google WearOS à un prix inférieur au prix d’une Pixel Watch 2. Elle utilise le Snapdragon W5+Gen 1 Wearable éprouvé. chipset, associé à une batterie de 495 mAh qui devrait durer jusqu’à 60 heures d’utilisation. C’est mieux que tout ce que j’ai pu expérimenter avec la dernière montre intelligente de Google. Il existe également 32 Go de stockage intégré pour écouter localement des listes de lecture musicales et installer des applications à partir du Play Store.

Le châssis circulaire en aluminium contient un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces et peut être équipé d’un bracelet noir ou argenté. Il ne pèse que 37 g et présente un style skinny qui devrait être confortable à porter au lit. C’est pratique, car il promet des mesures détaillées de suivi du sommeil avec des informations sur la respiration et l’oxygène dans le sang.

Les trois nouveaux modèles seront bientôt mis en vente et les appareils seront bientôt expédiés aux clients. La Xiaomi Watch S3 vous coûtera 149 € ; le Smart Band 8 Pro coûte 69 € ; et la Xiaomi Watch 2 commence à 199 €. Tous les trois bénéficient de réductions pour les réservations anticipées si vous commandez sur la boutique en ligne Mi avant le 18 mars.