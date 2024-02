MWC 2024 : tout ce qu’il faut savoir sur le salon tech de Barcelone

Le MWC 2024 approche à grands pas. Voici à quoi s’attendre du Mobile World Congress – le salon clé de la téléphonie mobile.

C’est l’heure des nouveaux smartphones ! Fin février, nous tournons notre attention vers le monde du mobile, avec le salon Mobile World Congress de Barcelone, alias MWC 2024. Le MWC 2024 aura lieu du 26 au 29 février et nous sommes sur place à Barcelone. Certains événements presse auront également lieu le dimanche 25 février, il y aura donc quelques lancements anticipés avant le début du salon.

Lors de l’exposition, nous verrons de nombreuses marques monter sur scène pour présenter leurs dernières nouveautés. Cet événement se concentre généralement sur les smartphones, mais ces dernières années, nous avons vu davantage d’annonces dans les départements des tablettes et de la maison intelligente.

MWC est toujours un spectacle hybride un peu étrange. Non seulement il y a de nombreuses annonces de produits, mais c’est aussi là que l’industrie mobile va faire des affaires. Cela signifie qu’il y a aussi beaucoup d’annonces fastidieuses ! C’est là que nous intervenons, pour réduire le bruit et vous proposer de très bons lancements, et c’est ce que nous faisons sur cette même page.

Que pouvez-vous attendre du MWC 2024 ?

Comme les années précédentes, certaines entreprises préfèrent lancer leurs activités en dehors du salon et Apple s’est toujours démarqué en ne exposant pas du tout. Google y participe mais n’annonce généralement rien concernant le consommateur, réservant plutôt les choses pour son événement Google I/O qui a normalement lieu en mai.

L’année dernière, nous avons vu des annonces telles que OnePlus confirmant la sortie de son premier téléphone pliable, le OnePlus Open. Il y avait aussi des concepts, comme le téléphone enroulable de Motorola. Et nous avons assisté à de grandes révélations telles que les débuts du Honor Magic 5 Pro.

Vous pouvez vous attendre à une série d’annonces similaires cette fois-ci – nous savons que nous aurons le Magic 6, par exemple et que cette société fera ses présentations le dimanche 25 février. Nous savons également que Honor lancera un autre téléphone édition Porsche Design.

Nous sommes certainement loin de l’époque où, il y a une dizaine d’années, la plupart des nouveaux téléphones phares étaient lancés au salon, en particulier le nouveau Samsung Galaxy de l’année. Même le Nothing 2a devrait être lancé la semaine suivante, le 5 mars, bien que la société soit présente au salon.

La série Galaxy S24 de Samsung a déjà été lancée, tout comme le OnePlus 12 (les deux sociétés seront cependant toujours présentes et correctes au salon) mais OnePlus est sur le point de lancer un produit sous la forme de la prochaine montre OnePlus qui est suggérée à exécutez WearOS 4 de Google. Nous pensons également qu’il aura une autonomie extrêmement longue de 100 heures.

Samsung est sur le point d’organiser un événement, mais celui-ci devrait se concentrer sur la technologie du cloud et de l’IA. De même, le très décrié Huawei devrait se concentrer sur ses technologies 5G.