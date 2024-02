MWC 2024 : Fan de Barbie ? Vous pourrez bientôt acheter un téléphone à clapet Barbie Flip Phone

Vous vous souvenez de l’année dernière, quand tout le monde devenait fou de Barbie (et d’Oppenheimer) ? HMD (également connu sous le nom de Human Mobile Devices) l’espère, car la marque vient d’annoncer un partenariat avec Mattel et Barbie au MWC 2024.

Ce nouvel appareil ne disputerapas une place dans notre guide d’achat de des meilleurs smartphones. Mais si vous recherchez un téléphone à emporter à un festival ou le premier téléphone pour votre enfant (afin qu’il puisse rester joignable mais ne pas devenir accro à TikTok), alors cela pourrait être parfait. Ce téléphone rétro prétend renverser le scénario de la culture des smartphones et espère être l’accessoire le plus en vogue de cet été.

Si vous êtes de plus en plus fatigué d’être connecté à Internet (et quelqu’un qui aime la couleur rose), vous aurez hâte d’en savoir plus sur le nouveau téléphone Barbie. Ruth Henriquez, responsable des produits de consommation chez Mattel EMEA, a déclaré : « Le design et l’innovation sont au cœur de Mattel, et cette dernière collaboration est un autre pas en avant dans cette direction. “Le lancement de Barbie x HMD promet d’être un moment passionnant pour les fans de Barbie de tous âges. Nous sommes ravis de le dévoiler au monde lors du Mobile World Congress.”

Parallèlement au Barbie Flip Phone, HMD lance un système de smartphone modulaire qui vise à rendre des outils numériques normalement coûteux accessibles et abordables dans le monde entier.

Les images vues lors du lancement montraient un boîtier qui ajoute une batterie, un terminal de paiement, des scanners de codes-barres, ou encore un équipement médical portable et connecté. C’est un concept fascinant, mais il sera intéressant de voir s’il décolle, car les précédents concepts de smartphones modulaires n’ont pas connu beaucoup de succès.