La collaboration TAG Heuer x Malbon Golf est un incontournable sur les green

Une édition spéciale du Calibre Tag Heuer Connected E4 avec un design inspiré du golf.

Rester au top de votre jeu de golf peut être un véritable défi, nécessitant souvent un équipement de suivi spécial et un sens aigu du détail. Même quand on ne joue qu’occasionnellement sur le green, une montre intelligente de suivi du golf est indispensable. Et la dernière version de TAG Heuer en collaboration avec Malbon pourrait être le nouvel incontournable.

Si vous êtes un golfeur, le nom Malbon sonne probablement plus fort que le tintement d’un fer bien frappé. Ces gars-là sont comme les enfants cool du monde du golf, ajoutant à ce sport une touche jeune, colorée, piquante et créative. Avec TAG Heuer, ils nous proposent une montre qui crie « golf », mais avec une touche ludique et moderne : Les deux marques ont dévoilé une édition spéciale de la TAG Heuer Connected Calibre E4 – déjà une montre intelligente assez époustouflante. Son design est un trou en un, avec une lunette en céramique noire mate marquée de 18 trous – golf oblige. Le boîtier est en titane élégant et léger avec une élégante finition DLC sablée noire. Il est doté de poussoirs ergonomiques en acier noir et jaune. Le bracelet est un combo vert luxuriant et citron vert, en cuir et caoutchouc, cousu avec du blanc aussi net qu’un fairway fraîchement coupé. Il existe deux cadrans de montre spécialement conçus, exclusifs à ce modèle de montre intelligente, qui donnent une sensation conviviale.

Au-delà de cela, elle offre les mêmes fonctionnalités que le Connected Caliber E4, déjà premium. La meilleure montre intelligente de TAG Heuer est dotée d’un écran tactile OLED et fonctionne sur un processeur Snapdragon 4100+. Elle prend en charge le Bluetooth 5.0 et ajoute un altimètre à l’arsenal de capteurs déjà présent qui comprend un GPS, un accéléromètre, un moniteur de fréquence cardiaque, un gyroscope et une boussole. Vous pouvez vous attendre à une autonomie d’une journée entière.

Envie de mettre la main sur une ? Cette Connected Caliber E4 Malborn Golf Edition vous coûtera tout de même 2300 €. Elle sera disponible directement auprès de TAG Heuer à partir du 26 février.