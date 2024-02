MWC 2024 : Des fonctionnalités IA pour le Magic 6 Pro de Honor

La présentation a eu lieu lors d’un événement au MWC 2024 à Barcelone. Comme vous vous en doutez, il est basé sur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Honor a annoncé son prochain téléphone phare, le Magic 6 Pro, et il s’agit d’un combiné superbe et impressionnant, même si son design n’est pas trop révolutionnaire.

Disponible en noir et dans le vert épi ci-dessus, le Magic6 Pro à 1299 euros est disponible en précommande à partir du 1er mars avec des ventes à partir du 8 mars. Les premières commandes Amazon sont accompagnées d’un ensemble comprenant le Pad 8, les écouteurs X6 et un chargeur de 100 W.

En plus du Magic 6 Pro, Honor a également lancé le Pad 9 en fin de semaine dernière. Il s’agit d’une belle tablette Android grand public dotée d’un grand écran FullView 2,5K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor Pad 9 est disponible en gris sidéral ou lac cyan pour moins de 400 € et il est livré avec un clavier.

Pour le Magic 6 Pro, Honor a introduit une fonctionnalité personnalisée appelée Magic Capsule, un peu comme Dynamic Island, qui s’étend en haut de l’écran pour vous donner plus d’informations – il vous suffit d’appuyer sur la bannière de notifications pour l’activer.

L’IA partout

Comme on peut s’y attendre, Honor a beaucoup infusé l’IA dans ce téléphone. Magic Portal est le nom générique d’Honor pour un grand nombre de ses capacités d’IA, telles que rendre le partage plus intuitif ou trouver une adresse dans un message texte et vous diriger vers Google Maps. Il est également conçu pour permettre des achats basés sur des images. En pratique, cela signifie moins d’étapes pour faire les choses. Parce que si vous copiez cette adresse à partir d’un message, le téléphone en déduit ce que vous pourriez vouloir en faire et vous propose des options.

Revenons au matériel – l’écran LPTO lumineux de 6,8 pouces est « quad courbé » – cela signifie essentiellement qu’il s’incurve vers le bas de tous les côtés. Il n’y a pas d’allégations de luminosité maximale très élevée comme nous l’avons eu récemment de la part d’autres fabricants. Mais il est doté d’un verre NanoCrystal Shield ultra résistant avec une résistance aux chutes 10 fois supérieure à celle du verre standard. Honor affirme que lors d’un test de chute, il restera ininterrompu par rapport à l’iPhone 15 Pro Max et au Galaxy S24 Ultra.

Intelligence de la caméra

Comme vous vous en doutez, Honor a beaucoup parlé des capacités de photographie du système Falcon Camera du Magic 6 Pro. Il existe un téléobjectif périscope OIS de 180 MP f/2,6 avec un modeste zoom optique 2,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x. Comme pour les autres zooms numériques, cela peut être efficace si vous parvenez à maintenir le téléphone suffisamment stable. À cela s’ajoutent un capteur de caméra principal ultra-large de 50 MP (f/2.0, EIS) et un capteur de caméra principal 50 MP f/2.0 OIS. L’IA a également été déployée sur le système de caméra pour mieux détecter les mouvements afin de prédire les mouvements et de capturer efficacement même les mouvements rapides. Il existe également une unité frontale de 50 MP.

Honor a également confirmé (comme le dit la rumeur) qu’il y aurait une version Porsche Design de ce téléphone, le Porsche Design Honor Magic 6 RSR – mais tout ce que nous avons eu était un teaser lors de cet événement, alors attendez-vous à ce qu’il fasse ses débuts au cours des prochains mois.

Honor et Qualcomm ont également travaillé pour intégrer le grand modèle de langage (LLM) LLaMA 2 dans le HONOR Magic6 Pro, ce qui signifie que vous pouvez travailler avec l’IA pour des choses comme la génération et la compréhension de texte hors ligne.

Le Magic 6 Pro est également capable de suivi oculaire – il a testé le suivi oculaire du Magic 6 à l’extrême en contrôlant une voiture en mains libres. L’idée est peut-être un peu exagérée, mais l’idée est de montrer que le contrôle humain et l’IA peuvent améliorer la façon dont nous interagissons avec la technologie.