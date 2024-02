MWC 2024 : Le nouveau Pad 9 de Honor dope la résolution d’écran

Le Pad 8 était une tablette impressionnante, avec un immense écran comme argument de vente. Cette fois, le Pad 9 augmente les spécifications pour une offre encore plus solide.

Honor a pas mal de tablettes Android à son actif, et ce sont des options très populaires à bas prix. Le Pad 8 de l’année dernière était une solide tablette grand écran, mais certaines des autres spécifications étaient moins sexy. Cette fois-ci, le Pad 9 monte la barre, notamment en ce qui concerne l’affichage, pour une meilleure offre sur grand écran.

Le Honor Pad 9 embarque un énorme écran FullView 2,5K de 12,1 pouces. Cela signifie que vous obtenez un écran plus net qu’une punaise, même à cette taille géante. Et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, faire défiler votre flux Facebook sera aussi fluide que du beurre glissant sur une crêpe chaude. La technologie Dynamic Dimming et Circadian Night Display vous permet de regarder Netflix toute la nuit sans avoir l’impression de regarder le soleil pendant des heures. De plus, il possède les certifications sophistiquées du TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue et une qualité sans scintillement. Même avec ce grand écran, la tablette reste légère et élégante. Avec seulement 555 g et 6,96 mm d’épaisseur, c’est une option assez compacte pour le marché de valeur.

Le Pad 9 est livré avec non pas un, ni deux, mais huit haut-parleurs. Cela signifie que vous pouvez augmenter le volume de vos morceaux préférés, comme si vous étiez au milieu d’un concert, sans la bière trop chère et la foule. La technologie de réglage du son Histen d’Honor ? C’est comme avoir un mini-DJ dans votre tablette, garantissant que chaque rythme sonne parfaitement.

Pour alimenter tout cela, vous trouverez le chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ce qui signifie qu’il est rapide. Très rapide. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois comme un pro, sans aucun décalage ennuyeux. Et avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, vous pouvez stocker une quantité absurde de selfies, de vidéos de chiens et bien plus de vidéos de chiens. Honor estime qu’il peut produire jusqu’à 11 heures de streaming vidéo ou 15 heures de lecture de musique. Et avec HONOR SuperCharge filaire de 35 W, vous n’aurez pas à vous soucier de le brancher pendant des heures.

Envie de mettre la main sur la dernière tablette de Honor ? Le Pad 9 commence à moins de 400 euros si vous aimez le modèle de clavier. Ils pourront être commandés directement auprès de la marque à partir du 25 février et d’autres détaillants les proposeront également.