Ces Hamilton inspirées de Dune 2 pourraient être les montres de cinéma les plus cool de tous les temps

Ne laissez pas le temps vous filer entre les doigts comme le sable sur Arrakis – découvrez ces montres Dune 2 de Hamilton.

Hamilton a conçu une « Desert Watch » personnalisée spécifiquement demandée par le cinéaste Denis Villeneuve pour son très attendu, Dune 2, la suite de son chef-d’œuvre cinématographique inspiré de la saga Dune.

Hamilton est l’horloger incontournable à Hollywood, apparaissant dans plus de 500 films majeurs depuis 1932, et la dernière collaboration de la marque pourrait être la plus excitante à ce jour. Contrairement aux collaborations précédentes, où Hamilton sélectionnait des montres existantes, fouillait dans des archives ou créait des designs entièrement nouveaux, le monde de Dune exigeait une approche différente (pourriez-vous imaginer une Jazzmaster au poignet du baron Vladimir Harkonnen ?)

Au lieu de cela, à la demande de Villeneuve, Hamilton a travaillé aux côtés du maître des accessoires du film, Doug Harlocker, pour créer une montre pour un autre monde qui défie les normes horlogères traditionnelles.

Sans aucune connaissance de la fonction de l’appareil mais guidés par l’histoire de Dune de Frank Herbert et la vision de Villeneuve pour le film, les concepteurs de Hamilton ont créé un appareil résistant et typiquement Fremen qui incarnait parfaitement le talent artistique de Harlocker et a valu la bénédiction de Villeneuve sur la conception finale.

Modèles en édition limitée…

Ceux qui espèrent acheter une réplique individuelle seront déçus : la « Desert Watch » est exclusive à Arrakis. Cependant, son influence créative a inspiré Hamilton à lancer deux montres en édition limitée.



La Ventura Bright comprend un bouton reproduisant les lignes bleues brillantes du cadran « Desert Watch », tandis que la toute nouvelle Ventura Edge est dotée d’un boîtier angulaire recouvert de PVD noir mat avec un affichage numérique bleu, imitant les éléments en relief visibles sur l’accessoire. dans le film.

Ces pièces en édition limitée sont accompagnées d’un packaging commémoratif inspiré du film que les fans de films et de livres ainsi que les collectionneurs apprécieront.

Les deux montres sont disponibles dès maintenant pour coïncider avec la sortie de Dune 2. La Hamilton Ventura XXL Bright Dune est limité à 3 000 pièces et au prix de 1850 €. La Ventura Edge Dune est limité à 2 000 pièces et coûte 2595 €.