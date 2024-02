Amazon lance l’Echo Hub, l’écran de contrôle de la maison connectée 

Echo Hub (200 €) est disponible dès le 21 février en France. Le tout nouvel Echo Hub est un écran de contrôle de la maison connectée compatible avec Alexa, dont la mission est d’offrir aux utilisateurs un moyen simple et intuitif de gérer les divers appareils de la maison connectée compatibles. Il est facile à installer et dispose d’un écran tactile fin de 8 pouces avec un tableau de bord personnalisable qui permet facilement aux utilisateurs de regrouper et de gérer les appareils de leur maison connectée, d’activer leur système de sécurité Ring, de démarrer une Routine, d’organiser des Widgets et de visualiser plusieurs flux de caméras connectées compatibles.

Avec le contenu adaptatif, Echo Hub utilise la technologie infrarouge pour détecter lorsqu’un utilisateur se trouve à proximité et bascule facilement d’un écran de veille avec une ravissante horloge à l’écran de contrôle maison connectée. Echo Hub peut être fixé au mur ou posé sur un comptoir grâce à un support (vendu séparément). Il comprend un hub maison connectée intégré prenant en charge les normes Zigbee, Thread , Bluetooth et Matter et il est compatible avec plus de 140 000 caméras, éclairages, serrures, prises, thermostats, haut-parleurs et autres appareils de la maison connectée disponibles dans le monde entier. Echo Hub prend en charge la connectivité Internet sans fil ou câblée, avec un adaptateur PoE (Power-over-Ethernet) compatible (vendu séparément). Il peut également se connecter à d’autres hub maison connectée Echo locaux, ce qui permet un traitement encore plus rapide des requêtes les plus courantes.