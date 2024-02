Le son immersif Dolby Atmos équipe la salle INFINITE du mythique Grand Rex

Le Grand Rex, le cinéma emblématique de Paris a dévoilé sa nouvelle salle premium, nommée « INFINITE ». Dotée d’une capacité de 296 places, cette nouvelle salle de cinéma innovante mêle esthétique hors-norme et technologie avec notamment le son immersif Dolby Atmos.

INFINITE est une salle au design unique de 430 m2 offrant technologie et confort. Dotée d’une capacité de 296 places, la salle offre aux spectateurs des fauteuils inclinables numérotés en cuir, espacés de 1,40 m entre chaque rangée pour plus de confort et d’espace pour les jambes. Un bar se situe au fond de la salle pour se restaurer avec des produits de qualité. La salle peut également changer de couleur en avant séance et s’adapter à l’atmosphère et à l’identité du film grâce aux 2 kms de lumières LED qui ornent la salle.



La salle premium « INFINITE » du Grand Rex propose aux spectateurs de vivre une belle expérience de cinéma. Elle est notamment équipée en Dolby Atmos pour procurer aux spectateurs une expérience cinématographique immersive grâce au son multidimensionnel.

L’utilisation de Dolby Atmos au cinéma permet un placement ultra précis des objets sonores n’importe où dans la salle afin de créer un paysage sonore très immersif. Le spectateur se retrouve ainsi plongé au cœur de l’histoire grâce au son qui voyage autour de lui, pour révéler un son plus vrai que nature.

Actuellement en France, plus de 290 salles sont équipées de la technologie Dolby Atmos, dans plus de 170 villes que ce soit dans les grandes chaînes de cinéma ou chez les exploitants indépendants. La France est ainsi le premier pays européen en nombre de salles équipées. A ce jour, Dolby Atmos est également le son présent dans les 12 salles Dolby Cinema (dont Pathé et Cineplanet) et pour les plus de 40 salles ICE (CGR) en France.