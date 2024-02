MWC 2024 : Honor et Porsche préparent un autre smartphone

Avec une édition spéciale du Magic V2 déjà disponible, Porsche et Honor uniront leurs forces pour lancer une autre édition spéciale.

Le géant de la technologie et le constructeur automobile se sont récemment associés pour lancer une édition spéciale du Magic V2, qui devrait devenir l’un des meilleurs smartphones pliables. Mais les deux marques ont une autre collaboration dans leur manche, et elle devrait être dévoilée lors de l’exposition technologique MWC 2024.

Honor a révélé qu’il lancerait une édition spéciale d’un autre téléphone en partenariat avec Porsche au MWC. Étant donné que le Magic 6 devrait être dévoilé à Barcelone, nous pouvons parier que c’est le combiné qui recevra une cure de jouvence inspirée de Porsche. Il sera dévoilé le 25 février, il ne faudra donc pas attendre longtemps avant de pouvoir découvrir le smartphone.

L’édition spéciale HONOR Magic V2 RSR Porsche s’inspire des voitures de sport emblématiques de l’entreprise. Une bosse angulaire distinctive de la caméra est un clin d’œil au capot d’une 911, et la couleur Gris Agate est directement issue du catalogue de peinture sur échantillon de Porsche. Vous pouvez également vous attendre à ce que des modèles de conception similaires soient également présents dans la prochaine version.

Quant à ce que vous pouvez attendre du smartphone, les rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’un combiné de 6,8 pouces. Il aura un capteur principal de 50 MP, dans le cadre d’un système de caméra Falcon spécialement conçu à l’arrière. Le Snapdragon 8 Gen 3 alimentera le nouveau smartphone. A part ça, nous ne savons pas grand chose. Vivement le 25 février !