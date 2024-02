Revolut lance le Robo-Advisor en France

Revolut lance aujourd’hui son service de Robo-Advisor en France. Ce nouveau produit permet aux clients de gagner du temps et d’automatiser des investissements adaptés à leurs besoins.

Le Robo-Advisor de Revolut aide les clients à investir dans un portefeuille diversifié sans passer des heures sur la gestion continue de celui-ci. Ce nouveau produit est particulièrement intéressant pour les clients qui n’ont pas le temps de faire des recherches approfondies et d’investir activement, ou qui ont une expérience limitée du trading.

Le Robo-Advisor de Revolut propose un portefeuille entièrement diversifié et personnalisé, basé sur les réponses des clients à un questionnaire qui permet d’identifier, entre autres, leur tolérance au risque et leurs objectifs financiers. Une fois que le client a déposé de l’argent dans son portefeuille, le Robo-Advisor l’investit automatiquement sur le marché puis surveille et gère en permanence le portefeuille du client. Le montant minimum de l’investissement initial pour accéder au Robo-Advisor est de 100 euros. L’utilisation du Robo-Advisor implique des frais de gestion de portefeuille annuels de 0,75 % de la valeur du portefeuille, facturés chaque mois.

Les clients peuvent ensuite mettre en place des transferts récurrents à partir de 10 EUR vers leur portefeuille Robo-Advisor afin de bénéficier pleinement de cette technologie. Les transferts récurrents permettent aux clients d’augmenter la taille de leur portefeuille à une fréquence prédéfinie et les aident à s’engager à investir régulièrement mais aussi à réduire l’impact de la volatilité des prix à court terme.

Robo-Advisor rééquilibre automatiquement les portefeuilles des clients en fonction de la performance des actifs au sein du portefeuille et effectue des révisions périodiques pour maintenir la tolérance au risque des clients et les allocations cibles du portefeuille.