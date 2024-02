On a testé la serrure connectée Nuki Smart Lock 4.0

Nuki annonce la 4e génération de sa serrure connectée Smart Lock, la première compatible Matter. Ce nouveau langage pour la maison connectée doit faciliter les interactions avec d’autres objets, surtout pour le modèle simple et dépourvu de wifi. Une Smart Lock Pro, avec wifi mais aussi une batterie rechargeable, est également proposée.

Tout comme la génération 3.0, cette 4e génération inclut un modèle classique et un modèle Pro offrant plus d’options de connexion, les deux nouvelles Smart Lock étant en outre compatibles avec Matter, ou plutôt Thread. Matter est un nouveau langage développé pour faire communiquer les différents objets connectés de la maison, mais pas un nouveau protocole en soi. Les commandes sont envoyées via Thread ou wifi, Nuki ayant donc préféré le premier pour le support de Matter. Le second reste proposé sur la nouvelle Smart Lock Pro, en plus du Bluetooth présent sur les deux modèles.

Le support natif de Matter est surtout une bonne nouvelle pour Smart Lock tout court, puisqu’il ouvre la voie à des interactions avec d’autres objets de la maison. Il était également possible d’en créer avec l’ancien modèle en passant par Google Assistant, Alexa ou HomeKit, mais il fallait pour cela ajouter le Nuki Bridge, en plus de disposer d’un écran, d’une enceinte intelligente ou, pour la solution d’Apple, d’un Apple TV ou d’un iPad. Matter nécessite de son côté un contrôleur et, en faisant le choix de s’appuyer sur Thread, Nuki restreint le choix à quelques appareils — les derniers Nest Hub chez Google, ou le HomePod mini et l’Apple TV 4K chez Apple par exemple —, mais il n’y a donc pas besoin de pont.

Nuki promet qu’il sera possible d’utiliser Thread pour piloter ses nouvelles serrures à distance. Un contrôleur Matter restera nécessaire et celui-ci devra en plus supporter spécifiquement cette fonction. Ce devrait être le cas des contrôleurs Apple, et d’autres fabricants travailleraient dessus. Côté Smart Lock, le pilotage à distance via Thread devrait arriver en début d’année par mise à jour. Cette fois encore, c’est un ajout surtout intéressant pour le modèle classique, le pilotage à distance devant autrement passer par le wifi et l’achat du Nuki Bridge. La mise à jour sera toutefois facturée 39 € dans son cas. C’est certes moins cher que le pont (99 €), mais tout de même regrettable.

Avec le wifi, ce modèle peut déjà être piloté à distance et intégrer les plus grands écosystèmes de la maison connectée, alors que Matter est encore loin de pouvoir prendre en charge tous les objets connectés, même si la nouvelle mise a jour est attendu , Version 1.2 qui, d’ailleurs, devrait aussi apporter la distinction entre Déverrouiller la porte et Ouvrir la porte pour les serrures européennes.

Matter promet une configuration plus simple, et Nuki ajoute que ses serrures de nouvelle génération sont un peu moins énergivores que les anciennes. Elles devraient ainsi permettre un gain d’autonomie d’environ 30 %. Comme la génération précédente, la Smart Lock simple est livrée avec 4 piles AA, tandis que la version Pro conserve le Power Pack censé offrir 1 à 2 mois d’utilisation de plus que les piles, et entre 6 et 10 mois d’utilisation en fonction de l’utilisation.

La Smart Lock est dès à présent disponible au prix public conseillé de 169 €, contre 279 € pour la version Pro. Pour accompagner ses nouvelles serrures, Nuki lance également un Keypad 2 Pro reprenant les fonctionnalités du Keypad 2, à savoir le déverrouillage par code ou par empreinte digitale, avec des finitions métalliques et un design encastrable.