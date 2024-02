La technologie Omni-Heat de Columbia sur la Lune

COLUMBIA met sa technologie en œuvre sur un atterrisseur lunaire. Cette expérimentation a lieu dans le cadre d’un partenariat inédit entre Columbia Sportswear, un leader mondial de l’innovation dans les produits outdoor, actifs et lifestyle, et Intuitive Machines, une société d’exploration spatiale axée sur l’ouverture du paysage commercial de la Lune.



Omni-Heat Infinity, une technologie thermo-réfléchissante exclusive développée par

Columbia Sportswear, est prête à aller dans l’espace avec le lancement prochain de l’atterrisseur lunaire Nova-C d’Intuitive Machines. Lors des simulations en laboratoire précédant ce lancement, les chercheurs d’Intuitive Machines ont déterminé que la feuille métallique dorée du tissu innovant Omni-Heat Infinity de Columbia permettra d’isoler l’atterrisseur lunaire des températures rigoureuses de l’espace, qui peuvent varier entre -250° et 250° Fahrenheit.

Le décollage de la mission lunaire IM-1 a été effectué ce 15 février 2024 à 7:05 du matin.

“En tant qu’entreprise développant des produits outdoor pour toutes les saisons et toutes

les activités, il est impératif que nous testions nos technologies dans les conditions les plus

extrêmes et que nous trouvions des moyens d’innover au-delà des besoins actuels de nos

clients”, a déclaré le Dr Haskell Beckham, vice-président de l’innovation chez Columbia

Sportswear. “Grâce aux enseignements tirés de ce partenariat, nous serons en mesure de

créer de nouveaux produits qui aideront les gens à profiter davantage des activités de plein

air quelles que soient les conditions et qui, en fin de compte, ouvriront les portes de l’outdoor à tous les habitants de la Terre.”

“Columbia se concentre sur le développement et le test de nouvelles technologies dans des

environnements difficiles et notre partenariat en cours avec Intuitive Machines a le potentiel de générer encore plus d’innovations pour notre marque. En regardant vers l’avenir, nous avons la possibilité d’établir de nouvelles normes – pour nous-mêmes et pour l’industrie”, a déclaré Joe Boyle, président de la marque Columbia Sportswear.

À la suite d’un partenariat scientifique pluriannuel annoncé pour la première fois en 2021, et d’un engagement commun en faveur de l’innovation et de l’exploration, Columbia est fière de mettre sa technologie Omni-Heat Infinity à l’épreuve dans de nouvelles frontières en tant que partenaire scientifique.

Sélectionnée par la NASA pour livrer des charges utiles scientifiques à la surface de la Lune avec son atterrisseur lunaire Nova-C, Intuitive Machines espère marquer le premier retour des États-Unis sur la surface lunaire depuis 50 ans. IM-1 sera le premier des trois alunissages programmés d’Intuitive Machine dans le cadre de l’initiative Commercial Lunar Payload Services (“CLPS”) de la NASA, un élément clé des efforts d’exploration lunaire d’Artemis de la NASA. Les charges utiles scientifiques et technologiques envoyées à la surface de la Lune dans le cadre de CLPS jetteront les bases d’une présence humaine durable sur la surface lunaire et du développement commercial de la Lune.