Allez-vous jouer au Skull and Bones d’Ubisoft ?

Allez-vous tenter de devenir le plus redoutable des capitaines pirates, et de construire leur empire de contrebande dans ce monde périlleux ?





Ubisoft annonce que Skull and Bones est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, sur PC via Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store. Un essai gratuit est également disponible, permettant aux joueurs de profiter du jeu pendant 8h sans restriction.



Dans Skull and Bones, les joueurs pourront se plonger dans des expériences palpitantes en parcourant des mers inexplorées à la recherche de défis, de compétition et de ressources. Partant de rien, les joueurs devront élever leur rang d’infamie en complétant des activités telles que des contrats, des chasses aux trésors, des batailles navales, des pillages de forts et bien plus. Au fur et à mesure que les joueurs graviront les échelons, ils pourront accéder à des plans qui leur permettront de construire de meilleurs bateaux, armes et fournitures à l’aide de ressources collectées dans le monde.

Skull and Bones trouve son inspiration dans le second âge d’or de la piraterie au cœur de l’Océan Indien. Les joueurs sont plongés dans un monde impitoyable où différentes factions sans foi ni loi se disputent le contrôle des mers. Bien qu’un joueur puisse régner en solitaire, il est possible de former un groupe de 3 joueurs pour affronter les ennemis.



Les joueurs peuvent accéder à un essai gratuit, d’une durée totale de 8h, disponible dès le lancement. S’ils souhaitent continuer leur aventure, tous les objets débloqués et la progression seront sauvegardés lors de l’achat du jeu.



En explorant les mers dangereuses, les joueurs seront totalement immergés dans la fantaisie pirate grâce à une bande-son et des chants marins, respectivement composés par Tom Holkenborg et The Busking Barnacles. La bande-son complète est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming.