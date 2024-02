Le magnifique gala sur glace célèbre la tradition avec la Classe S de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Classic au “I.C.E. St. Moritz” les 23 et 24 février 2024.



Lors de l’I.C.E. St. Moritz, Mercedes-Benz Classic amènera des voitures classiques luxueuses et sportives sur le lac gelé et enneigé de St. L’événement aura lieu les 23 et 24 février 2024. Ce sera occasion sans pareille que d’admirer de sublimes véhicules sur la glace dans un cadre impressionnant! Parmi les voitures présentées par Mercedes-Benz l’année dernière, citons l’emblématique C 111 et la prestigieuse Mercedes-Benz 600. Des photos et des vidéos de 2023 sont disponibles ici : https://mercedes-benz.com/archive-the-ice.

L’abréviation “I.C.E.” signifie “Concours International d’Elégance”. Les trois lettres font également référence à la surface gelée du circuit du concours. Cette fois-ci, quatre véhicules Mercedes-Benz montreront comment la sportivité et le luxe se sont influencés et inspirés mutuellement tout au long de l’histoire de la marque.

La tradition de la Classe S

La Mercedes-Benz Classe S est l’incarnation de l’automobile de luxe. Les véhicules qui l’ont précédée étaient également utilisés dans le sport automobile. Mercedes-Benz Classic présente deux modèles à Saint-Moritz : la voiture de course 300 SE (W 112) de 1963 et la voiture de course 300 SEL 6.8 AMG (W 109) de 1971. Les prédécesseurs de la Classe S rencontrent les modèles actuels de cette famille unique de véhicules de luxe Mercedes-Benz à Saint-Moritz.

La version sport de la berline 300 SE “Fintail” porte le numéro 102 de l’équipe belge Robert Crévits/Gustave “Taf” Gosselin, vainqueurs des 24 heures de Spa-Francorchamps les 25 et 26 juillet 1964. Avec ce véhicule, Mercedes-Benz Classic commémore les 100 ans d’histoire de cette course qui a débuté en 1924.

La berline haute performance AMG s’inspire de la voiture de course connue sous le nom de “Rote Sau” (truie rouge), au volant de laquelle Hans Heyer et Clemens Schickentanz ont obtenu la deuxième place au classement général et la victoire de classe aux 24 heures de Spa-Francorchamps en 1971. Ce succès a propulsé AMG sur le devant de la scène. Les deux véhicules seront exposés le vendredi (23 février 2024) et sur le circuit le samedi (24 février 2024).

Mercedes-Benz 300 Cabriolet D et 300 SL Roadster

Mercedes-Benz Classic amènera également à Saint-Moritz une Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W 189, construite en 1960) et une Mercedes-Benz 300 SL Roadster (W 198, construite en 1958). La version cabriolet de ce véhicule prestigieux sera exposée devant le pavillon de l’événement.

Le 300 SL Roadster sera présenté au Grand Hôtel des Bains Kempinski de Saint-Moritz. Cette voiture de sport emblématique a été restaurée aux normes d’usine par les experts du Mercedes-Benz Classic Center. Elle sera disponible à l’achat auprès du département commercial de Mercedes-Benz Classic.

La glace de Saint-Moritz, une scène spectaculaire

L’histoire de “The I.C.E. St. Moritz” commence au milieu des années 1980. À l’époque, les amateurs britanniques de Bentley conduisent leurs voitures classiques sur l’hippodrome, qui est installé chaque année sur le lac gelé et enneigé de Saint-Moritz. La glace de 50 centimètres d’épaisseur s’est avérée être une scène spectaculaire pour les véhicules historiques. En 2019, l’idée d’un essai réussi avec des voitures de sport a été reprise, et la revue automobile sur glace a lieu depuis 2022 avec un programme complet.

Cette année, les véhicules du Concours International d’Elégance concourent dans les catégories “Barchettas on the Lake”, “Open Wheels”, “Concept Cars & One-Offs”, “Icons on Wheels” et “Racing Legends”. La présentation des véhicules d’exposition et l’évaluation par les jurés auront lieu le vendredi (23 février 2024) de 9h00 à 16h30. Les courses sur le circuit gelé débuteront le samedi (24 février 2024) à 9h15. Toutes les voitures participantes effectuent deux relais de 20 minutes. La cérémonie de remise des prix par classe aura lieu sur le lac à partir de 14h30. Le programme se termine à 17 heures.

Les véhicules Mercedes-Benz Classic à l’I.C.E. St. Moritz 2024

Mercedes-Benz 300 SL Roadster (W 198), année de production 1958

Ce roadster 300 SL a une histoire extraordinaire. Son premier propriétaire l’a commandée à New York. Elle impressionne par sa combinaison de couleurs particulière : la cliente a choisi une peinture rouge feu (DB 543), une sellerie en cuir ivoire et une capote en tissu noir. Elle a conduit le Roadster pendant près de quatre décennies. En 1997, il est devenu la propriété de sa petite-fille. L’histoire de la 300 SL s’est poursuivie sur différents continents et avec différents propriétaires, avant d’aboutir au Centre Mercedes-Benz Classic de Fellbach, près de Stuttgart. De 2012 à 2020, elle a fait l’objet d’une restauration en atelier conforme aux normes strictes de Mercedes-Benz Classic. La restauration, qui a duré environ 3 500 heures, s’est concentrée sur la préservation des composants d’origine. Le véhicule, dont les numéros sont identiques, a retrouvé son état de 1958, date à laquelle le premier propriétaire a pris livraison de la super-sportive rouge pompier à New York.

Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W 189), année de production 1960

Lancée en 1951, la prestigieuse Mercedes-Benz 300, équipée d’un moteur six cylindres en ligne de 3 litres, était la voiture de série la plus grande et la plus rapide fabriquée en Allemagne à l’époque. Les “300” des séries W 186 et W 189 ont été construites jusqu’en 1962. Outre les berlines, des modèles Cabriolet D particulièrement exclusifs, dotés d’une capote résistante et résistante aux intempéries, ont été produits. Ils étaient également utilisés pour les occasions officielles telles que les visites d’État. Le 300 Cabriolet D (W 189) présenté en 1958 avec une injection d’admission temporisée (118 kW/160 ch) se situait dans la gamme de prix des modèles très exclusifs 300 Sc. Au total, seuls 65 exemplaires de la 300 Cabriolet D, qui pouvait atteindre une vitesse de 165 km/h, ont été construits.

Mercedes-Benz 300 SE, voiture de tourisme de course (W 112), année de production 1963

La version de rallye et de course du modèle haut de gamme de la berline “Fintail” a dominé les courses internationales de longue distance en 1963 et 1964. La 300 SE (W 112) a notamment remporté le Grand Prix d’Argentine 1964 pour voitures de tourisme et les 24 heures de Spa-Francorchamps. Techniquement, la voiture de tourisme de course avec son moteur six cylindres en ligne de 3 litres était basée sur le véhicule de série, mais était modifiée en fonction du type de sortie. Pour la saison 1964, elle est équipée du système d’injection directe de la 300 SL (W 198), ce qui permet d’augmenter la puissance à 169 kW (230 ch) et d’atteindre une vitesse maximale de plus de 200 km/h.

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG voiture de course (W 109), année de production 1971

La voiture de course AMG 300 SEL 6.8 a remporté, à la surprise générale, une victoire de classe et une deuxième place au classement général lors de sa première participation aux 24 heures de Spa-Francorchamps, en Belgique, le 24 juillet 1971. Le véhicule a été construit par la société AMG, encore peu connue à l’époque, sur la base de la Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 (184 kW/250 ch). AMG a augmenté la cylindrée du moteur V8 à 6 835 centimètres cubes et la puissance à 315 kW (428 ch). La voiture de course, également connue sous le nom de “Red Sow” (truie rouge), pouvait atteindre une vitesse de 265 km/h. A la place de la voiture originale de 1971, qui n’a pas été conservée, on peut découvrir une reconstitution fidèle construite en 2006.