Tineco élargit sa gamme PURE ONE Station

Après le succès du PURE ONE Station Pet à l’IFA 2023, Tineco, leader des solutions de nettoyage intelligentes, franchit une nouvelle étape avec la série PURE ONE Station. Cette nouvelle série, qui comprend le PURE ONE Station Pet et le PURE ONE Station, offre des performances exceptionnelles et un design innovant adaptés aux propriétaires d’animaux et conviendra aux consommateurs attentifs à leur budget. Pour lutter contre la prolifération des poils d’animaux ou simplement pour faciliter l’entretien de la maison, la série de stations PURE ONE est faite pour vous.

Les modèles PURE ONE Station sont équipés de la station de charge et de nettoyage multifonctionnelle dotée d’une conception autonettoyante à parcours complet. Fini les corvées post-nettoyage ! Cette station vide automatiquement le bac à poussière, nettoie le rouleau-brosse et les filtres, tout en chargeant silencieusement l’aspirateur pour la prochaine session de nettoyage. L’autonettoyant assure la capture complète de chaque poussière, et laisse l’appareil impeccable jusqu’à la prochaine utilisation. De plus, le design sophistiqué du PURE ONE station combine style et praticité, s’intégrant de manière élégante dans tous les salons.

Grâce à la technologie ZeroTangle, il est désormais facile de nettoyer son intérieur. Les modèles de la série PURE ONE Station de Tineco intègrent une brosse ZeroTangle, garantissant un nettoyage efficace. Cette fonctionnalité permet à la brosse d’aspirer toutes les poussières et poils sans s’obstruer, en les dirigeant directement dans le bac. Les soucis pour choisir la bonne tête de brosse deviennent obsolètes, car la brosse ZeroTangle s’adapte à tous les types de sols et surface. Tineco innove en introduisant la technologie Pouch Cell, déjà présente dans les smartphones haut de gamme. Cette batterie offre une puissance solide, une durée de vie plus longue (jusqu’à 3 fois plus longue !) et une charge plus rapide, faisant des modèles PURE ONE Station une solution efficace pour le nettoyage. Le poids plus léger et la température de fonctionnement plus basse de la technologie Pouch Cell améliorent également la sécurité et le confort de l’utilisateur.

Le PURE ONE STATION Pet réinvente le nettoyage des poils d’animaux avec son kit spécialisé. Doté d’une brosse Pet et d’un tuyau d’extension, il assure une performance de nettoyage complète. Le Pure One Station Pet présente une intelligence améliorée avec un écran LED, offrant des données détaillées, une connectivité à l’application, et une surveillance vocale pour une expérience de contrôle ultime et une commodité accrue.

De plus, il est capable d’ajuster automatiquement le programme d’auto-nettoyage en fonction du niveau de poussière dans le bac. La station sélectionne intelligemment l’un des trois modes d’auto-nettoyage (30/45/60s).

La station PURE ONE propose tous les indispensables pour un nettoyage sans effort dans un package économique. Expérimentez les avantages de l’autonettoyage, de la brosse ZeroTangle et de la batterie Pouch Cell, le tout à un prix inégalé, pour une vie quotidienne plus facile et plus sophistiquée. « La série PURE ONE Station représente un bond en avant décisif dans le domaine de la commodité du nettoyage domestique », déclare Romeo Luo, Directeur général de l’unité commerciale internationale de Tineco. « Grâce à ses caractéristiques innovantes et à ses performances puissantes, nous permettons à chacun de faire l’expérience d’une façon plus simple et plus intelligente d’obtenir une maison impeccable. »

La station PURE ONE Pet (799€) et la station PURE ONE (599€) sont désormais disponibles à l’achat sur Amazon et sur la boutique en ligne Tineco.