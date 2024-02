Revolut : de l’IA contre les escroqueries à la carte bancaire

Revolut lance une technologie de pointe basée sur l’IA pour protéger ses clients contre les escroqueries à la carte bancaire



Revolut, la banque en ligne globale qui compte plus de 35 millions de clients dans le monde, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une fonction avancée de détection des escroqueries pour aider à protéger les clients contre les escroqueries à la carte bancaire. Les clients de Revolut peuvent désormais bénéficier d’une couche de protection supplémentaire, en plus de la technologie déjà en place pour détecter les escroqueries APP (Authorised Push Payment) qui se produisent lorsque des criminels trompent un utilisateur en l’incitant à transférer de l’argent vers un compte tiers. Celle-ci utilise une fonction sophistiquée basée sur l’IA, capable d’identifier les transactions à risque, de déjouer les tentatives criminelles et de protéger les finances des clients. La nouvelle fonctionnalité d’escroquerie à la carte AI est désormais intégrée dans l’application Revolut et accessible aux clients du monde entier.

Cette nouvelle fonction anti-arnaque basée sur l’IA de Revolut utilise un apprentissage automatique avancé pour détecter si un client est victime d’une escroquerie, et ainsi rompre l’emprise de l’arnaqueur sur le client avant que celui-ci n’envoie son argent au criminel. Développée en interne par l’équipe de Revolut chargée de la lutte contre la criminalité financière, la nouvelle fonction permet de déterminer s’il y a une forte probabilité que le client effectue un paiement par carte dans le cadre d’une escroquerie et, le cas échéant, bloquer le paiement. Le client est alors protégé contre d’autres paiements similaires et un processus spécial s’ouvre automatiquement dans l’application. Au cours de cette phase, le client doit fournir des informations supplémentaires sur la transaction qu’il a tentée, dans le but de vérifier s’il est guidé par quelqu’un et s’il est sous l’emprise d’un escroc. Des cas pratiques sur des types d’escroqueries spécifiques lui sont également montrées pour l’inciter à bien réfléchir avant d’effectuer le paiement. Revolut peut également rediriger le client vers un chat avec un spécialiste de la fraude de Revolut qui lui posera d’autres questions afin de déterminer s’il est victime d’une escroquerie.

Depuis le lancement de cette fonction de détection des escroqueries aux paiements par carte bancaire, Revolut a observé une réduction de 30 % des pertes résultant d’escroqueries à la carte bancaire où l’argent est souvent envoyé vers des marchands liés à la finance et aux investissements

En 2023, selon les données globales de Revolut, 59 % de l’argent perdu dans des escroqueries à l’APP provenait d’escroqueries à l’investissement, alors qu’elles ne représentaient que 14 % du nombre total de cas. À l’inverse, les escroqueries à l’achat (payer mais ne jamais rien recevoir en retour) étaient le type d’escroquerie APP le plus courant, représentant 62 % des cas d’escroquerie au cours de la même période, mais moins de 9 % de la valeur totale perdue, ce qui montre que les petites escroqueries sont plus courantes, mais que les pertes financières sont moins importantes.