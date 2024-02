Teufel Rockster Go 2, de la musique sur les pistes

Doté d’un boîtier robuste, d’une batterie longue durée et d’une protection renforcée contre l’eau, la Rockster Go 2 est prête à vous suivre dans toutes vos aventures.



La Rockster Go 2 (150 €), enceinte nomade signée Teufel, est dotée d’un boîtier étanche IP67 pour être utilisable sous une pluie battante et peut même survivre à une chute dans la piscine. Sa batterie offre plus de 15 heures d’autonomie à volume moyen et plus de 28 heures en mode économie d’énergie. De plus, grâce à sa sangle-poignée, elle peut être fixé quasiment partout.

Dans le boîtier robuste, certifié IP67, plusieurs haut-parleurs assurent un véritable son stéréo de qualité et des basses percutantes. Pour élargir encore la scène sonore, la technologie exclusive Teufel, Dynamore, s’active via un simple bouton. La sensation d’ouverture est immédiate.

Grâce à ses grosses touches de contrôle, tout est accessible sur le dessus de l’enceinte : Appairage, volume sonore, lecture ou pause… Bien sûr, elle est également contrôlable via son smartphone iOS ou Android grâce à la connexion Bluetooth AAC.

Pour assurer en voyage, cette tout est accessible sur le dessus de l’enceinteintègre une nouvelle batterie avec une autonomie d’environ 15 heures à volume moyen. En activant le mode d’économie d’énergie, la durée de lecture passe à plus de 28 heures au même volume. Une fois vidée, la batterie peut être rechargée via le port USB C intégré. Même le port de recharge bénéficie de la protection IP67, ce qui permet de se passer de capuchon de protection.

La sangle-poignée de transport permet de maintenir l’enceinte d’une seule main ou de la fixer, par exemple à un sac à dos. Le filetage discret sur la face inférieure, au format utilisé également par les appareils photo et les caméras d’action, offre encore d’autres possibilités de fixation.



https://www.teufelaudio.fr/