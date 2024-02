G-Shock MRG-B5000R, encore plus indestructible

Dotée d’une lunette, fruit de l’assemblage de 25 composants, permettant ainsi un polissage de précision, le boîtier de la MRG-B5000R fait appel à des matériaux de pointe, notamment le Cobarion. Un alliage ultra-résistant adouci par un polissage artisanal après avoir été noirci par un traitement DLC, Diamond Like Carbon.

Les nuances de couleurs rendent hommage à la DW-5000C-1B, la version noire aux touches dorées de la toute première G-Shock. Et ce, à travers les finitions des boutons poussoirs et les détails or dispersés sur le cadran. Le bracelet Dura Soft offre un peu de douceur à la MRG-B5000R. Décoré de motifs texturés reprenant la forme des briques que l’on retrouve autour de l’écran de la première G-Shock, il offre un excellent confort au porté et s’ajuste parfaitement autour du poignet. Sobre, il s’adapte à toutes les circonstances, citadines ou extrêmes. Digne de la robustesse du boîtier, il ne se décolore pas et ne se tache pas. Son moulage par insertion de composants en titane renforce sa solidité et son intégration au boîtier. Sans oublier une boucle déployante en trois parties en titane.

Casio G-Shock MRG-B5000R, 3100 €