Essai – Honda Civic Type R, le dernier samouraï

Il y a une véritable tradition au Japon de produire des autos performantes et communicatives. Cet art de vivre est en péril, la tête sur le billot de l’électrification et de la bien-pensance. La Honda Civic Type R fait ainsi figure de dernier samouraï, qu’il faut honorer comme il se doit !

C’est quoi ?

Si c’est en 1972 que Honda a présenté la première génération de Civic (un succès absolu, puisque près de 28 millions d’unités de cette auto ont été vendues au cours de 11 générations, dans 170 pays), c’est en 1992 que le label « Type R » fit son apparition au catalogue du constructeur japonais, d’abord pour qualifier radicale de la supercar NSX. D’autres modèles eurent droit à cette appellation : le coupé Integra (1995), la berline Accord (1998) et la compacte Civic (dès 1997).

2023 Honda Civic Type R unveil

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Une Type R, ce n’est pas qu’une déco et un aileron : c’est tout un travail en profondeur pour faire de l’auto une véritable sportive. L’intérieur, les suspensions, les freins, la direction, tous les réglages du châssis sont optimisés. Et côté look, entre l’aileron massif sur la malle arrière, les prises d’air hypertrophiées, les gros freins, les trois grosses sorties d’échappement en position centrale, on voit immédiatement que l’auto doit avoir un sacré potentiel.

2023 Honda Civic Type R unveil

Et sous le capot ?

Nous avons récemment essayé la Civic en version e :HEV, avec une motorisation hybride qui n’est pas seulement très efficiente : le package global est très agréable à conduire, et la Civic est carrément le genre d’auto hybride qui vous fait aimer les hybrides ! Historiquement, Honda utilisait pour les Type R la technologie V-TEC, qui fonctionnait à bas régime avec deux soupapes par cylindre, et à haut régime, avec 4. Cela donnait un caractère moteur assez unique, avec une capacité réjouissante à prendre des tours dans un hurlement strident. La dernière génération de Civic Type R s’est toutefois convertie au turbo compresseur. On n’y perd pas au change, avec un niveau de puissance (329 chevaux) remarquable et des performances à l’avenant : 275 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 couvert en 5,4 secondes, c’est du sérieux !

2023 Honda Civic Type R unveil

Et au volant, ça donne quoi ?

Avant tout, la Civic Type R vous place dans une ambiance unique : l’intérieur, avec ses sièges baquet en alcantara rouge (la banquette arrière est noire), offre une position de conduite sportive où l’on est parfaitement calé. Ensuite, dans un monde automobile qui se convertit progressivement aux boites automatiques, la Type R conserve un petit levier de vitesse avec une boule en aluminium : l’hiver, elle est froide, et on prend plaisir à la sentir se réchauffer dans la paume de sa main. Par ailleurs, ce levier de vitesse est précis, rapide, direct : un régal qui permet une économie de gestes et qui permet de se sentir parfaitement connecté à l’auto, d’autant qu’il intègre un système automatique de double débrayage. L’ergonomie est bonne, l’info-divertissement n’est pas le plus moderne du marché, mais il est logique et efficace (dommage, la sono est très moyenne), et il permet d’afficher plein de paramètres dédiés à la conduite sportive. Côté moteur, avec 329 ch et 420 Nm, on peut compter sur une belle souplesse à bas régime, gage d’un bel agrément au quotidien. Pour les performances, par contre, l’effet turbo est plus marqué passé la barre des 4000 tr/min, mais ensuite, pour dépoter, ça dépote ! Mention spéciale aux réglages du châssis : certes, c’est ferme au quotidien, mais pour ce qui est de la précision de la direction, du freinage parfaitement dosable, on se sent en toute sécurité pour aller chercher les performances… sur un bitume assez lisse, cependant, car la Type R reste raide !

2023 Honda Civic Type R unveil

Son point fort ?

Pas besoin d’aller vite pour se faire plaisir : une sportive, c’est d’abord une connexion avec l’auto, c’est la précision des commandes, c’est le feeling général et, ici, la Civic Type R place la barre très haut. De plus, son 4 cylindres très performant reste souple et agréable au quotidien, tandis que la consommation sait rester mesurée si l’on ne fait pas trop souffler le turbo. Elle va nous manquer, cette auto.

Le verdict de Stuff

Au nom de la sauvegarde de la planète et des bébés phoques, la Civic Type R écope d’un malus supérieur à 35000 €, ce qui place son prix global à près de 93000 €. Hérésie ? Ben oui. De fait, il faut en profiter avant que ces autos ne disparaissent définitivement, même si Honda parle de Type R électriques dans le futur… qui n’auront pas la même saveur.

2023 Honda Civic Type R unveil

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne turbo Cylindrée : 1996 cm3 Puissance : 329 ch à 6500 tr/min Couple : 420 Nm à 2600 tr/min Boîte de vitesse : manuelle, 6 rapports

Poids : 1429 kilos Vitesse maxi : 275 km/h 0 à 100 km/h : 5,4 secondes Conso officielle / de l’essai : 8,2 l /100 / 9,5 l/100 Prix : gamme Honda Civic Hybrid à partir de 39220 €, version Type R à partir de 57220 €