Saint-Valentin : avec Lime, pédalez romantique !

À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, Lime lance une vaste campagne invitant à pédaler sous l’égide de la littérature et du romantisme.

Qui a dit que le romantisme était mort ? Certainement pas Lime. Dès le 14 février prochain à Paris, les usagers auront la surprise de découvrir, accroché au guidon de leur vélo, un poème imaginé pour être volé et offert à l’élu de leur coeur. Munis de ce dernier, les cyclistes au cœur épris auront la possibilité d’emprunter un vélo pour aller dédier ce poème et ainsi déclarer leur flamme à la personne de leur choix.

D’Éluard à Anna de Noailles en passant par La Fontaine ou Ruben Dario, chaque poème mis à disposition des cyclistes invite à l’émotion et au romantisme. Une carte d’amour gratuite qui pourra également être un parfait cadeau de dernière minute pour tous les retardataires qui s’y prennent au dernier moment !





En parallèle, Lime a également concocté pour ses usagers des itinéraires spécifiques dans les trois principales villes où Lime est présent (Paris, Le Havre, Marseille) afin de découvrir les spots les plus romantiques et inviter l’élu(e) de son cœur pour une virée mémorable.

Délicatesse du Pont des Arts, bucoliques jardins des Tuileries, quais de Seine à Paris pour une pause tendresse ou encore promesses sur la Plage du Havre ou au sein du Parc Borély à Marseille : les usagers auront l’embarras du choix pour profiter de jolis instants à deux.