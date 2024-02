BYD Seal : une vraie concurrente pour Tesla ?

La BYD Seal est une berline à longue autonomie agréable à conduire et offrant confort et performances – ainsi qu’un peu plus d’exclusivité que la Tesla moyenne.

Le Seal est le troisième véhicule électrique du constructeur chinois BYD, aux côtés du SUV Atto 3 et du crossover Dolphin, plus compact. Bien qu’il s’agisse peut-être d’un nouveau nom pour beaucoup, BYD a une longue histoire. Plus particulièrement, l’entreprise s’y connaît un peu en matière de production de batteries. C’est pourquoi la BYD semble très tentante, en particulier dans cette édition Excellence haut de gamme à traction intégrale. Il a beaucoup de puissance, beaucoup d’équilibre et une solide autonomie.

Elle est confrontée à des modèles comme la Tesla Model 3, la Hyundai Ioniq 6, la Polestar 2 et la BMW i4, qui sont toutes bonnes pour différentes raisons. Vous pouvez obtenir une édition Design à deux roues motrices moins chère que le modèle Excellence. Si vous vous sentez rassuré par la grande autonomie et que vous n’avez pas besoin de jouets supplémentaires ou de joujoux technologiques, c’est un excellent point de départ.

Nous avons passé une semaine au volant de l’Excellence. Sa conception solide, pas vraiment uniques, donne un peu de personnalité à la voiture. À l’attrait supplémentaire s’ajoute un intérieur merveilleusement confortable, qui fait de la BYD Seal un concurrent sérieux aux côtés des rivaux mentionnés ci-dessus.

Le style

Maintenant que BYD semble avoir opté (pour le moment) pour un thème aquatique pour ses voitures, il n’est pas surprenant de trouver quelque chose de louche dans les lignes de la Seal. L’avant présente un style astucieux, les phares et les feux de jour étant particulièrement impressionnants. De jolies petites nuances de garniture contrastées aident à briser les longs côtés derrière les ailes avant. L’arrière de la voiture n’est pas vraiment intéressant, mais est quand même plutôt beau à regarder. Les alliages de couleur sombre semblent également très savoureux.

Déverrouillez la BYD Seal et les poignées de porte robustes sortent avec un bruit sourd satisfaisant, puis se rétractent à mesure que vous avancez. Notre modèle possédait des sièges super confortables et, avec beaucoup d’espace à l’avant et à l’arrière, la BYD Seal est une voiture facile dans laquelle parcourir les kilomètres. Les appuie-tête sculptés à l’avant sont un bonus indéniable, et le sentiment général créé est celui d’un confort semi-premium. La vue est également très bonne, avec beaucoup de verre offrant un bon degré de visibilité. Un toit en verre panoramique rehausse encore l’ambiance intérieure.

À l’arrière, le coffre révèle un long espace plat sous la vitre arrière, ce qui est suffisant pour vos courses ou quelques valises et les objets associés. Cependant, ce n’est pas énorme. Regardez en direction du BYD Atto si vous avez plus de choses à transporter que la plupart. Dans l’ensemble cependant, la sensation générale du BYD Seal est celle de l’espace, renforcée par les niveaux de confort à la fois à l’avant et à l’arrière, même si ces revêtements de siège confortables semblent légèrement plus synthétiques qu’ils ne devraient peut-être le faire.

La conduite

De nombreux véhicules électriques n’offrent pas beaucoup de conduite engageante, exacerbée par un groupe motopropulseur « press and go ». Cependant, la BYD Seal est très amusante lorsque vous êtes au volant. Elle offre une expérience surbaissée et adhérente qui est à un niveau similaire à l’excellent MG4 en termes d’engagement et de divertissement.

Le modèle Excellence a l’attrait supplémentaire de la transmission intégrale, ce qui lui donne encore plus d’assurance sur la route. Le réglage électrique du siège permet de se positionner facilement et la vue vers l’avant est très bonne. Le capot s’abaisse, permettant une vue complète de la route.

Ce n’est pas mal non plus du côté du pare-brise arrière, même si j’ai quand même trouvé la caméra de recul utile. Les rétroviseurs extérieurs de style standard prennent bien soin de votre vue sur les côtés, et l’affichage tête haute de l’Excellence a également fonctionné à merveille. Je l’ai trouvé pratique pour garder un œil sur la vitesse, car le 0 à 100 km/h arrive en seulement 3,8 secondes dans la version à traction intégrale.

La mise sous tension et la sélection de la conduite se font à partir de la console centrale, avec un petit levier de vitesses génial qui vous permet de choisir parmi les options Eco, Normal ou Sport habituelles. Il y a aussi de la neige si vous en avez besoin un jour. Pour être honnête, j’ai trouvé que le mode de conduite Normal était parfait à chaque fois que je conduisais la voiture, avec suffisamment de performances disponibles, éliminant ainsi le besoin de la glisser en mode Sport. Bien sûr, beaucoup de puissance vous attend si vous ressentez le besoin de l’utiliser ou si vous voulez simplement vous montrer aux lumières.

Bien qu’il se sente bien dans les virages serrés et qu’il n’y ait aucun problème à gérer à l’extrémité supérieure de la limite de vitesse légale, la BYD Seal semble assez souple lorsque vous vous promenez en ville. Ce n’est pas une mauvaise chose pour notre esprit routier et, dans l’ensemble, la configuration de la BYD Seal est bien adaptée aux revêtements routiers. Encore une fois, elle semble correcte – un peu comme la MG4 susmentionnée.

La technologie

Si vous dépensez de l’argent supplémentaire pour la BYD Seal Excellence, il n’y a pas beaucoup plus de technologie qui l’accompagne, à l’exception de l’affichage tête haute, qui fonctionne assez bien. Par conséquent, chaque variante de modèle est livrée avec un niveau décent de kit standard. L’élément principal de la fête est le grand écran central de 15,6 pouces, qui peut être tourné de l’orientation paysage à portrait et inversement.

Appuyez sur l’icône en bas de l’écran et il se déplace doucement et gracieusement d’un angle à l’autre – une astuce intéressante. Nous avons obtenu un bon kilométrage grâce aux zones de recharge sans fil, en particulier sur les trajets plus longs. C’est un véritable avantage de ne pas avoir de câbles qui gênent vos boissons et autres objets embarqués comme des collations et des lunettes de soleil. Le système audio semble assez générique et n’est ni mauvais ni bon, juste moyen et adapté aux auditeurs de type moyen.

Heureusement, les plaintes concernant la technologie sont relativement mineures et limitées aux irritations habituelles comme les bangs à limitation de vitesse, etc. Les indicateurs ne semblaient pas toujours fonctionner non plus, même si parfois j’avais l’impression qu’il pouvait y avoir quelques autres bugs cachés dans le logiciel. Le système de navigation par satellite a l’air bien et est facile à utiliser, mais à mon avis, il n’est pas aussi intelligent que de s’en tenir à Google Maps.

Certaines commandes sont actionnées manuellement avec des boutons du levier de vitesse de conduite, mais, attention, l’essentiel doit être effectué via l’immense écran tactile. Cela comprend la majorité des commandes de climatisation ainsi que les options de sièges et de volant chauffants. Cela s’avérera certainement fastidieux pour certaines personnes.

Verdict BYD Seal

La BYD Seal est une troisième offre très impressionnante de la société, avec des points forts tels que le confort, les performances et l’autonomie. Bien qu’il y ait beaucoup de concurrence de la part de marques plus connues, cette voiture a beaucoup d’atouts et se démarque de ces rivales. Conduitz avec précaution, elle vous mènera également facilement jusqu’à une destination lointaine et, très probablement, jusqu’au retour.

Son imposante batterie peut s’avérer coûteuse à utiliser au fil du temps si vous utilisez des chargeurs en bordure de route, un chargeur domestique est donc la solution logique. Une charge complète de 20 % pendant la nuit nous a pris environ 11 heures. En dehors de cela, c’est une voiture très correcte avec beaucoup de choses à aimer et pas trop de raisons de se plaindre. En fait, la plupart des critiques sont les mêmes que celles formulées à l’égard des autres véhicules électriques.