Le sèche-cheveux Supersonic R de Dyson sèche vos cheveux encore plus rapidement, mais il y a un problème

La dernière version du Supersonic n’est disponible que pour les stylistes mais elle rend le séchage des cheveux plus rapide que jamais.

Alors que Dyson est synonyme de rendre votre maison plus propre que le rêve d’un germaphobe, sa gamme de produits coiffants s’avère de plus en plus populaire.

L’emblématique sèche-cheveux Supersonic 2016 est super compact grâce à une technologie de moteur sophistiquée. Et maintenant, il existe une nouvelle version qui permettra de sécher vos cheveux encore plus rapidement. Mais il y a un piège.

Le nouveau Dyson Supersonic R est destiné aux stylistes professionnels et ne leur sera donc disponible qu’au lancement – ​​même si nous pensons qu’il sera disponible à un public plus large en temps voulu. C’est le sèche-cheveux Dyson le plus léger, le plus petit et le plus précis à ce jour. Il est en fait 30 % plus petit et 20 % plus léger que le dernier modèle, car il miniturise la technologie à l’intérieur. Vous trouverez le moteur Dyson Hyperdymium, qui fait le gros du travail.

Dyson a discuté avec 696 stylistes pour découvrir ce qui les dérange le plus. La réponse? Tout, depuis les efforts physiques liés au coiffage des cheveux toute la journée jusqu’à la recherche d’un sèche-cheveux qui ne fait pas frire les cheveux comme un barbecue trop zélé. Le nouveau Supersonic R (ou « r » comme le dit Dyson) est la réponse de la marque à ces problèmes.

Le Supersonic R est doté d’une courbe en « r » qui le rend plus facile à tenir. Comme nous l’avons mentionné, il s’agit du modèle le plus petit et le plus léger à ce jour – pesant en réalité moins qu’une bouteille de laque. Le chauffe-eau simplifié assure une répartition uniforme de la chaleur, de sorte que vous ne brûlez pas accidentellement une section des cheveux de votre client. Et les accessoires intelligents compatibles RFID ajustent les paramètres à la volée, ajustant le débit d’air et la température pour un style optimal, selon les besoins.

L’objectif ici est de créer quelque chose qui facilite un peu le travail des coiffeurs, en réduisant le temps nécessaire au séchage des cheveux. Il sera disponible exclusivement pour les professionnels de la coiffure à partir de la mi-mars, après des débuts stylés lors de certaines fashion week avec les meilleurs stylistes. Vous pouvez vous inscrire sur Dyson pour en savoir plus.