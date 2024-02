Marshall et Patta unissent leurs forces pour cette enceinte portable en édition limitée

L’Emberton II offre 30 heures de lecture, un son à 360° et le son caractéristique de Marshall dans un design incroyablement cool.

Marshall, le roi incontesté du son rock’n’roll, s’est associé à Patta, le titan du streetwear basé à Amsterdam et profondément enraciné dans la culture du sound system. Le résultat? Un haut-parleur portable haut de gamme qui promet non seulement de diffuser vos morceaux avec la clarté et le punch que vous attendez de Marshall, mais qui le fait tout en ayant l’air outrageusement cool.

L’Emberton II a été agrémenté pour refléter la culture caribéenne du Soundsystem. Il fusionne le son caractéristique de Marshall avec un design aussi vibrant que la musique qu’il vise à célébrer. Il s’agit d’un haut-parleur doté d’une grille multicolore avec un imprimé bois OSB et un orange fluorescent qui s’assemblent. L’idée est de rendre hommage à la philosophie DIY de la culture soundsystem. C’est comme si les deux marques avaient pris l’essence d’une fête de rue, l’avaient distillée et l’avaient emballée dans cette centrale portable.

Les caractéristiques techniques ne sont pas non plus à prendre en compte. L’Emberton II de Marshall et Patta ne se limite pas aux performances en solo : il a un tour dans son sac avec le mode Stack. Vous pouvez coupler l’Emberton II avec un autre pour que votre musique remplisse l’espace avec un son encore plus puissant. Le haut-parleur portable promet plus de 30 heures de lecture, vous pouvez donc le sortir toute la journée (et la nuit) sans craindre de manquer de jus.

Il est également résistant comme des clous, avec un indice IP67, donc un peu de pluie ou un déversement ne causera pas de problèmes. True Stereophonic, qui est la version Marshall de l’audio spatial, offre un son à 360 degrés dont vous pouvez profiter. Et avec Bluetooth 5.1, la connexion de votre appareil est aussi fluide que les rythmes qu’il émet.

L’édition Emberton II Patta sera disponible dans les rayons virtuels le 23 février. Vous pouvez en acheter un sur le site officiel de Marshall ou sur la boutique en ligne de Patta, pour la somme de 199 €