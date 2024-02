Cette montre Timex x Seconde/Seconde/Loser est le moyen idéal pour célébrer la Saint-Valentin

Après une série de modèles Q en édition limitée à succès l’année dernière, Timex et Seconde/seconde/ se sont à nouveau associés pour célébrer (ou devrait-on dire taquiner) la Saint-Valentin.

Contrairement à Noël, universellement populaire, la Saint-Valentin est l’une de ces fêtes commerciales que vous aimez, détestez (ou aimez détester). Alors que les couples amoureux achètent des roses et des chocolats ou réservent un repas romantique, Timex et seconde/seconde/ vont dans la direction opposée.

La collection « Loser » s’éloigne du ringard et du bien-être pour adopter le contraire. Comme une chanson de Taylor Swift, elle qualifie votre ex de perdant et Q Timex x seconde/seconde/Loser le célèbre.

Cette mise à jour du populaire Q Timex inspiré des années 70 est complète avec une trotteuse personnalisée en forme de L et des marquages ​​de cadran uniques remplaçant le logo Timex par L MY EX.

Mais attention, si cette montre peut être considérée comme un remède à une rupture difficile, l’aiguille « L » prend une tournure inattendue et commence à pointer vers vous. Une minute, vous écouterez pour vous remercier, la suivante en boucle, et la suivante, vous chanterez All By Myself dans votre pantalon.

Outre les embellissements seconde/seconde/, le Q Timex est livré avec un boîtier et un bracelet en acier inoxydable, un anneau supérieur rotatif, une trappe de batterie fonctionnelle, des marquages ​​de cadran lumineux et un cristal acrylique bombé.

Cette collaboration fait suite à la collection à guichets fermés « IYKYK », qui s’amuse avec les surnoms célèbres de l’industrie horlogère, ainsi qu’à la Spinnaker x seconde/seconde/50 Phantoms, qui était si populaire qu’elle a fait planter le site Web de Spinnaker.

Il va donc sans dire que si vous souhaitez mettre la main sur le Q Timex x seconde/seconde/Loser, il faudra alors être rapide (même si on m’a dit qu’il ne s’agissait pas d’une édition limitée).

La collection Timex x seconde/seconde/Loser sera disponible à partir de demain chez Timex UK et Timex US, au prix de 220 €