L’Acer Predator Extreme va vous vendre un scooter électrique

L’aventure hors route est bien plus excitante qu’un trajet en centre-ville.

C’est un spectacle courant dans les villes du monde entier, mais la lenteur législative du gouvernement britannique signifie que je n’ai pas encore trouvé de véritable raison de me soucier des scooters électriques. L’Acer Predator Extreme pourrait changer tout cela. L’équivalent debout d’un VTT de descente, c’est une trottinette équipée qui est mieux adaptée aux cascades et aux courses contre la montre qu’aux déplacements en centre-ville.

Acer a présenté pour la première fois le Predator Extreme à domicile lors du Taipei Cycle 2023, mais ajoutera finalement l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient au mélange juste à temps pour l’été. Il fera ses débuts occidentaux demain lors des Intel Extreme Masters à Katowice, en Pologne.

Si le système de suspension double et l’amortisseur à ressort arrière n’étaient pas un cadeau assez important, les pneus crocodile de 10 pouces et l’indice IPX5 montrent clairement que ce véhicule n’est pas destiné à rester droit et étroit. Acer estime que la position inclinée vers l’avant et le centre de gravité bas lui confèrent une grande maniabilité. Le tout est également suffisamment léger pour tout affronter.

Une puissance de pointe de 960 W du moteur électrique peut vous propulser vers le haut des collines une fois que vous les avez dévalées, et près de 30 lb-pi de couple n’est rien à renifler. Un écran LCD sur le guidon indique votre vitesse et le jus restant. Les freins à disque avant et arrière offrent également une grande puissance de freinage.



Le moteur peut basculer entre les modes de vitesse de 6 km/h, 15 km/h et jusqu’à 25 km/h, tandis que la batterie 10,5 Ah/36 V peut fournir jusqu’à 35 km de conduite par charge. Une recharge complète prend environ quatre heures, elle devrait donc très bien se déplacer de la maison au bureau.

Maintenant, je n’ai plus de colline pratique dans mon jardin, et il est toujours illégal de conduire un scooter électrique sur la voie publique et sur les trottoirs là où j’habite – mais si l’un ou l’autre devait changer du jour au lendemain, je serais plus qu’heureux de le gifler. ma carte de crédit pour l’un d’entre eux.

Le Predator Extreme à 1 299 €, et n’est même pas la première incursion d’Acer dans la mobilité électronique. La société a déjà présenté l’Ebii, un vélo électrique au look funky qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction.