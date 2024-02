Google Bard s’appelle désormais Gemini et est prêt à remplacer Google Assistant

Le chatbot IA de Google a été renommé d’après le modèle sur lequel il est formé et combine encore plus de fonctionnalités.

Dans un geste classique de Google, le géant de la technologie a renommé quelque chose auquel les gens commencent tout juste à s’habituer. Cette chose est Google Bard, le chatbot alimenté par l’IA de Big G qui est l’une des dernières versions de Google. Ou du moins c’est son ancien nom. Bard est absent, Gemini est de la partie, un surnom qui découle du modèle d’IA utilisé pour former le chatbot en premier lieu. Le chatbot reçoit une nouvelle couche de peinture et une nouvelle vie pour faire travailler les muscles de l’IA multimodale de Google.

Selon Sundar Pichai, PDG de Google, « Bard a été le meilleur moyen pour les gens de découvrir directement nos modèles les plus performants ». Mais pour mieux refléter la technologie en son sein, Google souhaite que Bard devienne Gemini. Il combine toutes les dernières fonctionnalités en un seul produit. Gemini intègre également les capacités de Duet AI. Il prend en charge 40 langues en ligne et propose une toute nouvelle application Android, avec une expérience iOS dans l’application Google.

La plupart des fonctionnalités que vous trouverez dans Gemini sont exactement les mêmes que celles de Bard, juste plus grandes et meilleures. Vous aurez accès aux derniers modèles d’IA de Google pour un chatbot encore plus puissant. Dans une tournure intéressante des événements, si vous téléchargez l’application Android, vous pouvez réellement utiliser Gemini pour remplacer Google Assistant.

Appuyez longuement sur le bouton d’accueil ou murmurez des mots doux comme « Hey Google » dans votre appareil, et Gemini entre en action, prêt à affronter tout ce que vous lui lancez. Il ne s’agit cependant pas d’un simple échange. Google promet une nouvelle expérience de conversation qui ne consiste pas seulement à répondre à vos questions, mais également à fournir des suggestions contextuelles qui pourraient simplement vous faire croire qu’il a lu dans vos pensées – ou du moins sur votre écran. Vous verrez votre conversation superposée à l’écran. Et bien sûr, vous pourrez toujours faire tout ce que vous avez demandé à l’Assistant Google. Cela inclut les appels et le réglage des minuteries.

Gemini est prêt à fonctionner en anglais aux États-Unis dès maintenant. Il sera déployé dans davantage de régions anglophones dans les semaines à venir. Les semaines à venir verront également Gemini prendre en charge le japonais et le coréen. Au-delà de cela, nous imaginons que le déploiement de Gemini sera plus long partout où vous pouvez accéder à Google.