Le dernier système musical de JBL est une option plus sophistiquée pour l’audio haute résolution

Le petit frère du L75ms, le dernier de JBL offre 200 W de puissance, un son haute résolution et tout le streaming dont vous pourriez rêver.

Alors que la dernière décennie a vu chaque élément technologique prendre de l’ampleur, il est désormais cool de redevenir petit. Et c’est exactement ce que fait JBL avec son dernier système musical. Le nouveau système de musique intégré chic L42ms est une version plus modeste du L75ms, mais il a toujours autant de punch. Il contient 200 W de puissance pour diffuser tout l’audio haute résolution que vous pourriez vouloir écouter.

Le L42ms est un régal pour les yeux avec son design élégant, comprenant la calandre incurvée Quadrex de JBL, des bords effilés et un choix de finition en placage de bois véritable noir ou noyer naturel. Mais c’est bien plus qu’un joli visage. Ce système musical intègre une paire de deux woofers de 4 pouces et deux tweeters à dôme en aluminium de 0,75 pouce dans son cadre svelte. Ces woofers garantissent que vos morceaux ne sont pas seulement entendus mais ressentis, avec une puissance de 200 W pour les sauvegarder. Et avec un DAC 24 bits/96 kHz, vos fichiers audio numériques bénéficieront d’un régal haute résolution que vos oreilles adoreront.

Pour ceux qui aiment leurs basses en plein essor, un commutateur de contour de basse pratique permet une personnalisation à votre guise. Et si vous recherchez une expérience sonore immersive, le mode Sound-Field Expansion (SFX), c’est comme avoir votre propre cinéma IMAX personnel, sans les sols collants et le pop-corn trop cher. De plus, si vous souhaitez renforcer encore davantage vos basses, le L42ms s’intègre parfaitement au caisson de basses JBL L10cs.

Que vous soyez un passionné du Bluetooth, un aficionado du HDMI-ARC ou un expert du Wi-Fi, le dernier système musical de JBL a ce qu’il vous faut. Envie de diffuser vos morceaux préférés ? Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect et le bon vieux Bluetooth sont à votre service. Et pour ceux qui aiment que leur technologie soit aussi intelligente qu’eux, le L42ms est livré Roon Ready et est compatible avec l’écosystème Smart Things de Samsung. Votre nouveau système musical fonctionne bien avec vos autres gadgets pour maison intelligente. Et avec une télécommande Bluetooth incluse, vous n’aurez même pas besoin de vous lever du canapé pour sauter les morceaux qui ne vous plaisent pas trop.

Envie d’un système de musique plus petit pour votre maison ? Le JBL L42ms peut être le vôtre pour 999 €. Gardez les yeux ouverts, car le L42ms de JBL devrait arriver directement dans les magasins britanniques dans un mois ou deux. Que vous soyez à la recherche d’une mise à niveau ou que vous cherchiez simplement à offrir à vos oreilles quelque chose de spécial, le JBL L42ms pourrait bien être la centrale compacte que vous attendiez.