Ces lunettes AR alimentées par l’IA promettent ce que Google Glass voulait offrir

Brilliant Lab’s Frame promet une paire de lunettes d’aspect normal avec un écran AI et AR intégré.

Il y a beaucoup de buzz autour de l’AR et de la VR après le lancement de Vision Pro d’Apple. La RA est apparemment la vision du futur la plus populaire, dans laquelle des éléments visuels sont superposés au monde réel qui vous entoure. Et depuis qu’il existe un acronyme, le facteur de forme idéal pour cette technologie est une paire de lunettes. Google Glass a d’abord introduit l’idée des lunettes AR, mais… vous savez ce qui s’est passé . Brilliant Labs a sorti un nouvel engin qui vous promet l’avenir dont rêvaient les Google Glass.

Les nouvelles lunettes Frame AR de Brilliant Labs sont exactement cela : un ensemble intelligent de caractéristiques avec un écran AR intégré. Mais ce nouvel appareil intègre également des cerveaux alimentés par l’IA pour des fonctionnalités supplémentaires. Étonnamment, les lunettes Frame ressemblent en réalité à des lunettes ordinaires. Vous pourriez passer devant quelqu’un qui les porte et ne pas réaliser à quel point la technologie est contenue à l’intérieur.

L’écran AR est un micro OLED lié à un prisme à l’intérieur de l’objectif. C’est donc un peu comme si l’écran était réellement dans le verre – presque comme un écran transparent. Et il existe une option pour les verres correcteurs, pour les personnes malvoyantes parmi nous. L’écran se trouve sur un côté des lunettes et s’affiche dans un champ de vision de 20 degrés, le contenu doit donc occuper une bonne partie de ce que vous pouvez voir. Les verres pèsent moins de 40 g et promettent de durer toute la journée avant d’avoir besoin d’être rafraîchis.

Et puis nous arrivons à l’intelligence de l’IA. Il y a une caméra intégrée qui peut voir ce que vous voyez, qui s’habitue à traiter les requêtes que vous posez via le microphone et les haut-parleurs. Cela peut aller des traductions à la reconnaissance de points de repère et d’informations sur les calories. Vous aurez certainement l’air de connaître votre métier lors de votre prochain voyage. Le moteur de recherche de Perplexity est intégré pour que vous puissiez poser des questions en déplacement, et tout est alimenté par l’assistant vocal Noa. Il apprend comment vous interagissez avec lui, afin qu’il puisse devenir davantage comme vous. Oh, et si cela ne suffisait pas, les lunettes sont entièrement open source afin que vous puissiez créer vos propres applications.

Frame est actuellement disponible en précommande directement auprès de Brilliant Labs. Le prix commence à 350 $, mais augmente si vous devez ajouter des verres correcteurs. Les expéditions sont censées commencer en avril, vous aurez donc un peu d’attente. Ils sont disponibles en Smokey Black, Cool Grey et H20 (transparent) et sont conçus pour ceux qui ont une distance inter-pupillaire de 58 à 72 mm.