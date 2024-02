The Oberoi : 48 heures de rêve à Marrakech

The Oberoi, Marrakech propose un programme complet pour découvrir une ville riche plus de mille années d’histoire…



Marrakech captive tous ceux qui s’aventurent entre ses murs ocres. Pied-à-terre idéal pour un séjour marocain entre la médina et l’Atlas, The Oberoi, Marrakech invite ses hôtes à séjourner dans l’une de ses 84 chambres luxueuses et villas privées. L’hôtel 5 étoiles et sa magnifique piscine bleu azur offrent une splendide vue sur les montagnes environnantes.





MARCHER DANS LES PAS D’YVES SAINT LAURENT

Quoi de mieux que suivre les traces de l’un des plus célèbres couturiers français ? Le Jardin de Majorelle, le Musée d’Yves Saint Laurent ou la place Jemaa El-Fna sont autant de lieux de Marrakech à arpenter pour découvrir les recoins de la ville ocre qui ont inspiré ses collections.

SIROTER UN COCKTAIL DANS UN CADRE MERVEILLEUX

Nouvelle “place-to-be” de Marrakech, Vue est le bar idéal pour déguster de savoureux cocktails ou goûter une sélection de vins raffinés, de spiritueux et de cigares confortablement installé dans un canapé Chesterfield devant la cheminée crépitante, qui lui donne une atmosphère cosy et chaleureuse.



S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE DE RELAXATION

Le Spa Oberoi ouvre ses portes aux voyageurs de passage pour un véritable moment de bien-être dans son luxueux écrin de 2 000m2. Des hammams ressourçants, des soins d’inspiration ayurvédiques et marocains et un centre de fitness, la recette parfaite pour une totale déconnexion.

UN VOYAGE GASTRONOMIQUE INOUBLIABLE

Au milieu des palmiers, le restaurant Azur est l’adresse idéale pour échapper au soleil marocain en dégustant un délicieux ceviche ou des salades rafraîchissantes.

À Rivayat, l’illustre chef Rohit Ghai réinvente la cuisine marocaine en lui donnant des accents indiens. La promesse d’une odysée gustative.

The Oberoi, Marrakech

Rte d’Ouarzazate, Marrakech 40000, Maroc