On a testé… Le Honor Magic 6 Lite

Le spécialiste des téléphones à petit budget démarre 2024 avec le Honor Magic 6 Lite et s’étendra plus tard sur un territoire plus premium.

Cela ne veut pas dire que le Magic 6 Lite ne vaut pas la peine que l’on s’y intéresse, bien au contraire. Il s’appuie sur le très performant Magic 5 Lite de l’année dernière avec un style plus net, un nombre de pixels encore plus élevé pour sa caméra arrière principale et l’une des plus grosses batteries que vous trouverez pour l’argent. Cela ne vous coûtera que 399 € : de quoi concurrencer le Google Pixel 7a et être comparé favorablement au vieillissant Nothing Phone 1. La fiche technique suggère qu’il y a énormément de choses à aimer. Est-ce que ce sera toujours vrai après quelques semaines de tests ?

Design et finition : à surveiller

Honor a le don de faire ressembler ses téléphones abordables à des téléphones beaucoup plus chers, et le Magic 6 Lite n’est pas différent. Le verre aux bords incurvés, une construction mince et un cadre effet métal font toute une déclaration dans les couleurs vert émeraude et noir minuit. Honor affirme qu’il s’agit du premier combiné à obtenir une note de cinq étoiles de l’organisme de certification suisse SGS pour la protection contre les chutes. Le verre est composé de trois couches qui devraient être capables de résister à un impact de 1,5 m sous n’importe quel angle et de pouvoir raconter l’histoire. On n’avait pas envie de briser notre échantillon pour tester la théorie. La protection IP53 contre la poussière et les éclaboussures est également raisonnable pour un téléphone abordable.

Une caméra perforée et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran permettent de garder l’avant du téléphone sans tracas. L’appareil photo peut gérer le déverrouillage du visage, mais mes applications bancaires n’utiliseraient que le lecteur d’empreintes plus sécurisé. Il se trouve assez près du bord du téléphone, mais je pouvais l’atteindre assez confortablement et il était largement précis dans la détection de mes chiffres.

C’est le module de caméra circulaire géant à l’arrière qui connaît la mise à jour visuelle la plus frappante. La bordure dorée cannelée sur le pourtour a apparemment été inspirée par les montres Rolex et capte très bien la lumière. Ce n’est peut-être pas aussi distinctif que l’étagère pour appareil photo Pixel de Google ou que l’agencement du cercle obtient le carré d’Apple, mais j’aime l’air de famille qu’il partage avec la série Magic 5.

Écran et son : en avance

L’écran de 6,78 pouces du Magic 6 Lite n’est pas un énorme changement par rapport à celui qui précède, mais on pense toujours que Honor l’a amélioré aux bons endroits. Il est 0,1 pouce plus grand que le Magic 5 lite sortant, avec une augmentation de la résolution d’affichage pour maintenir une densité de pixels agréable et élevée.

Ces bords incurvés sont ici un peu moins prononcés, ce qui rend le téléphone un peu plus facile à saisir sans se soucier des entrées accidentelles. Ils contribuent également à donner l’impression de cadres plus fins, même si avec un rapport écran/corps de 93 %, ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup de cadres au départ.

La dalle utilise toujours la technologie AMOLED, ce qui signifie des couleurs vibrantes avec un superbe contraste. Les noirs d’encre donnent une merveilleuse profondeur aux photos et aux vidéos, et les angles de vision sont également de premier ordre. Je pensais que le taux de rafraîchissement dynamique augmentait rapidement jusqu’à 120 Hz une fois qu’il y avait un mouvement à l’écran, et comme s’il y avait une option pour le forcer simplement 24h/24 et 7j/7 si vous appréciez un mouvement fluide plutôt que la meilleure durée de vie de la batterie.

Honor parle toujours beaucoup du confort oculaire, avec une gradation PWM de 1920 Hz pour réduire le scintillement de l’écran et un affichage nocturne circadien dédié. Nous avons remarqué l’amélioration de la luminosité de la dalle ; un pic de 1 200 nits est un tiers plus lumineux que le Magic 5 Lite sortant, et suffisamment lumineux pour voir clairement à l’extérieur.

Le Honor Magic 6 Lite se comporte beaucoup plus comme un téléphone abordable sur le plan sonore. Il est difficile de dire si le haut-parleur interne fait un quelconque travail, le haut-parleur principal dirigé vers le bas constituant la majeure partie du volume. Les voix sont suffisamment claires, ce qui en fait un bon téléphone pour les podcasts ou les clips YouTube, mais il n’y a aucune basse. Les écouteurs sont votre meilleur choix pour écouter de la musique, même occasionnellement.

Caméras : comptez sur lui

Honor a une fois de plus doté son téléphone économique d’un trio de caméras arrière – et encore une fois, on aurait aimé que ce ne soit pas le cas. Trouver de la place dans le budget pour un objectif macro 2 MP, pour ensuite le cacher dans le menu des modes de prise de vue, montre clairement que le nombre d’objectifs compte plus que la qualité de l’image. C’est au mieux un capteur de base, et on ne l’a jamais utilisé, une fois testé.

Le capteur secondaire ultra-large est également un compromis, avec un maigre 5 MP. Le champ de vision de 110 degrés permet d’intégrer davantage une scène dans le cadre, mais nous avons repéré beaucoup de bruit d’image et un manque de détails fins, même dans des environnements bien éclairés. L’exposition et le traitement des couleurs ne correspondent pas toujours au capteur principal, et la plage dynamique n’est pas si bonne

Heureusement, le capteur principal possède un énorme nombre de pixels de 108 MP, une ouverture f/1,8 et un autofocus à détection de phase, qui peuvent produire des photos merveilleusement détaillées et vibrantes. Nourrissez-le de beaucoup de lumière et obtenez une excellente définition de texture, avec une plage dynamique assez large et des couleurs bien jugées. Nous considèrons que le traitement des couleurs de Honor est plus réaliste que celui de certains concurrents, mais il évite de laisser vos photos ternes ou ternes.

Le regroupement de pixels signifie que les photos sont enregistrées en 12 MP. Ce n’est pas un objectif particulièrement rapide, il peut donc avoir du mal à capturer proprement des sujets en mouvement, mais il fait un excellent travail avec des prises de vue statiques. Le recadrage du capteur permet même de réaliser des prises de vue convaincantes avec un zoom 3x, du moins sous un bon éclairage. La nuit, ils sont tout simplement OK, à moins que vous n’ayez pensé à emporter un trépied.

Sans stabilisation optique de l’image, vous aurez besoin d’une main ferme pour prendre des photos de nuit nettes, quel que soit le mode. Le niveau de bruit d’image reste élevé, même avec le mode Nuit dédié. Si vous vous en tenez au capteur principal et que vous capturez principalement pendant la journée, le Honor Magic 6 Lite peut volontiers suivre le rythme de la concurrence abordable. Mais si vous souhaitez plus de flexibilité, vous devrez économiser pour le Google Pixel 7a, plus cher.

Expérience logicielle : une sorte de magie

C’est un peu éloigné d’Android d’origine, mais l’interface utilisateur riche en icônes de Honor est toujours assez facile à naviguer. Par défaut, toutes vos applications sont transférées sur plusieurs écrans d’accueil, à la manière d’un iPhone ; nous avons rapidement échangé les styles vers le tiroir d’applications plus familier via les menus de paramètres.

On a aimé la vaste sélection de widgets pour personnaliser l’écran d’accueil, mais même après une semaine avec le téléphone, je n’avais pas réussi à faire glisser votre doigt d’un côté de l’écran pour les notifications et de l’autre pour le centre de contrôle inspiré d’iOS. MagicOS 7.2 dispose également d’un menu flottant qui facilite l’exécution de deux applications en écran partagé.

Les applications Honor de marque propre ne manquent pas, ainsi qu’une poignée d’applications tierces qui peuvent heureusement être désinstallées si vous n’êtes pas fan. Au moins, ils ne consomment pas énormément d’espace de stockage.

Découvrir que le Magic 6 Lite exécutait Android 13 dès la sortie de la boîte a été une surprise ; cela semble en retard pour un smartphone 2024, même soucieux de son budget. Pire encore, Honor ne s’engage que sur deux mises à jour générationnelles. L’un d’eux sera Android 14, officiellement disponible sur les combinés concurrents depuis octobre dernier. Au moins trois ans de mises à jour de sécurité sont promis, mais cela reste inférieur à la moyenne maintenant que les concurrents en promettent quatre ou plus.

Performances et autonomie de la batterie : continuez

Le Honor Magic 6 Lite a été notre première rencontre avec le chipset Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Ce processeur bas de gamme apporte une légère amélioration des performances par rapport à la génération précédente, ce qui est suffisant pour que l’écran d’accueil Android fonctionne parfaitement et que les applications s’ouvrent sans aucun retard notable. Dépensez plus et vous trouverez facilement du matériel plus rapide, mais vous ne serez pas déçu par la puissance du téléphone compte tenu du prix demandé.

Un bon 8 Go de RAM facilite le multitâche, qui est pour la plupart fluide. Honor continue également d’offrir plus de stockage que n’importe quel rival pour l’argent. Le Magic 6 Lite embarque une capacité importante de 256 Go, soit le double de ce que vous trouverez chez la plupart des concurrents.

La plupart des jeux auxquels nous avons joué fonctionnaient assez bien, même si les temps de chargement pouvaient être lents par rapport à un appareil plus premium. Certains titres utilisaient également par défaut des paramètres graphiques inférieurs, mais les fréquences d’images étaient au moins cohérentes. Vous devrez gagner plus d’argent si vous voulez quelque chose avec plus de muscle.

Ce qui nous a le plus impressionné, c’est la longévité du Magic 6 Lite. Il dispose d’une énorme batterie de 5 300 mAh, ce qui est encore plus gros que l’année dernière. Nous avons confortablement tenu un week-end entier d’utilisation typique, avec le mélange habituel d’appels, de caméra, de streaming vidéo, de navigation Web et de défilement social. Les jeux l’épuisent plus rapidement, tout comme l’enregistrement vidéo 4K, mais vous devriez quand même passer une journée complète sans avoir besoin d’une recharge en milieu d’après-midi.

Il n’y a pas de recharge sans fil ici. La charge filaire de 35 W est plus que suffisamment rapide pour une recharge de 50 % en une demi-heure environ. Il s’agit cependant d’une légère réduction par rapport aux vitesses de 40 W de l’année dernière.

Verdict – Honor Magic 6 Lite

Le Magic 6 Lite n’est pas très différent du Magic 5 Lite de l’année dernière – mais vu à quel point c’était une bonne affaire, on ne pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout. Honor a affiné ce qui était déjà un smartphone plutôt élégant en quelque chose qui pourrait facilement être confondu avec un appareil beaucoup plus cher. La durée de vie de la batterie est exceptionnelle pour l’argent, et cette caméra principale est incroyablement détaillée.

Cependant, ne pas changer les choses signifie également que quelques problèmes reviennent. Je ne vois toujours pas l’intérêt d’ajouter une caméra macro, les engagements de mise à jour logicielle de Honor sont basiques et le jeu n’est toujours pas un point fort, même parmi les téléphones abordables. Et les écrans à bords incurvés sont-ils vraiment toujours le symbole de statut qu’ils étaient autrefois, maintenant que Google et Samsung les ont abandonnés de leurs produits phares ?

Cela dit, Honor a réussi à éviter l’augmentation du coût de la vie mieux que de nombreux concurrents. Le Magic 6 Lite est considérablement moins cher qu’un Google Pixel 7a. Cela seul pourrait en faire un excellent choix pour toute personne disposant d’un budget modeste.