Une Seiko Presage Nausicäa pour les fans du Studio Ghibli

Seiko et le légendaire studio d’animation japonais Studio Ghibli ont annoncé leur troisième projet de collaboration : la Seiko Presage « Nausicäa de the Valley of the Wind », une montre en édition limitée inspirée du Studio Ghibli.

Cette montre s’inspire du chef-d’œuvre cinématographique de 1984 « Nausicaä de la vallée du vent ». Un film qui dépeint un monde post-apocalyptique dans lequel la jeune princesse Nausicaä explore une jungle toxique hantée d’insectes géants avec pour mission de coexister avec la nature.

Reflétant la richesse visuelle et les thèmes profonds du film, le design capture avec élégance l’essence du voyage de Nausicaä. Chaque détail, méticuleusement conçu, rend hommage aux images emblématiques du film, offrant aux fans un lien tangible avec ce récit intemporel. Ainsi, sous un verre saphir à double courbure, le cadran est en émail bleu, de la même couleur que la robe emblématique de Nausicäa dans le film. Le fond du boîtier en verre est plaqué or, en hommage à la citation du film, « vêtu de robes bleues, descendant sur un champ doré ». Ces mots sont également gravés sur le fond du boîtier.

La scène de nature, imprimée sur le verre, met l’accent sur l’un des thèmes clés du film, à savoir notre coexistence avec la nature, et le cabochon bleu de la couronne est conçu pour ressembler aux yeux des personnages d’insectes géants « Ohmu », La montre est montée sur un bracelet en cuir provenant d’une tannerie certifiée LWG (ce qui correspond tout à fait aux valeurs écologiques du film). La silhouette « Ohmu » figure sur la face inférieure du bracelet en cuir de veau marron. À l’intérieur du boîtier de 40,5 mm de la montre se trouve le mouvement mécanique interne 6R51, d’une précision de -15/+25 secondes par jour et d’une réserve de marche de 72 heures.

Cette édition limitée Studio Ghibli Seiko Presage « Nausicäa of the Valley of the Wind » est limitée à 1 500 pièces et est en précommande dès maintenant sur le site Web de Seiko. Elle sera disponible à partir de mars 2024 au prix de 1750 euros.