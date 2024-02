Le Vivo V30 est le nouveau spécialiste du selfie

Ce milieu de gamme emballe la version smartphone de l’éclairage soft box.

Vivo est depuis longtemps le maître des smartphones de milieu de gamme en ce qui concerne les compétences en matière de selfie. Les téléphones de la série V ont intégré un nombre énorme de pixels dans leurs appareils photo frontaux, tandis que des flashs d’appoint intelligents à l’arrière permettent d’obtenir des photos plus flatteuses. La société cherche à maintenir cette tendance avec le nouveau Vivo V30, qui intègre un anneau lumineux encore plus grand dans l’un des combinés les plus minces du marché.

Cet engin en polycarbonate mesure à peine 7,45 mm d’épaisseur, soit 0,1 mm plus mince que le Vivo V29 sortant. Cela correspond à ce téléphone avec un poids de seulement 186 g, mais il a d’une manière ou d’une autre de la place pour une batterie beaucoup plus grande de 5 000 mAh. La résistance IP54 aux éclaboussures et à la poussière n’est pas non plus trop mal pour un modèle de milieu de gamme.

La photographie continue d’être l’événement principal, avec un trio de capteurs 50 MP : deux à l’arrière et un traversant l’écran AMOLED de 6,78 pouces à l’avant. Les caméras grand angle et ultra-large permettent d’utiliser au mieux le flash Aura Light, plus grand et plus doux ; il est 19 fois plus grand et 50 fois plus doux qu’un flash LED de smartphone classique, et dispose d’un réglage de la température de couleur plus intelligent que le V29 pour créer des images convaincantes dans toutes les conditions d’éclairage.

Vivo a connu une bonne séquence récemment, le X100 Pro se classant parmi les meilleurs smartphones pour la qualité des images fixes. On espère que le V30, plus abordable, pourra faire ne serait-ce qu’une partie du chemin pour l’égaler.

La puissance est un grand pas en avant par rapport au Snapdragon 778G+ vu sur le V29 sortant. Il existe une puce Snapdragon 7 Gen 3 qui exécute le spectacle, associée à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage intégré selon le modèle. Il exécutera Android 14 prêt à l’emploi, avec l’interface FunTouchOS de Vivo en haut. La charge de la batterie atteint 80 W via USB-C.

Un écran aux bords incurvés et un cadre central poli ressemblent à un téléphone beaucoup plus cher. Il atterrira dans les couleurs Bloom White, Waving Aqua, Noble Black et Lush Green. Ce dernier utilise du verre Flourite aux couleurs changeantes pour ajouter du piquant sous la lumière UV.

Vivo n’a pas encore dévoilé les prix ni les territoires qui seront les premiers à obtenir le Vivo V30. On parie qu’il affrontera les Google Pixel 7a, Redmi Note 13 Pro+ et Honor Magic 6 Lite à environ 500 €.