Suivez le 58e Super Bowl en direct le 11 Février sur M6

Retrouvez sur M6 la 58e édition du Super Bowl, commenté en direct de Las

Vegas par Vincent Couëffé et Richard Tardits.

Dès minuit, c’est l’événement planétaire annuel qu’attendent tous les amateurs de sport et de football américain, avec plus de 200 millions de téléspectateurs aux USA et dans le monde. Pour la première fois de l’histoire de la NFL (National Football League), le match se déroulera à Las Vegas dans le tout nouveau “Allegiant Stadium” qui ne compte pas moins de 65 000 places.

Retrouvez les KANSAS CITY CHIEFS, tenants du titre emmenés par leur star Patrick Mahomes, opposés aux SAN FRANCISCO 49ers et leur jeune quaterback Brock Purdy, les 2 équipes vainqueurs de leur conférence (AFC + NFC) à l’issue de la saison 2023, le tout commenté sur place par Vincent Couëffé et Richard Tardits, consultant et seul joueur français à avoir évolué comme titulaire durant plusieurs saisons en NFL aux New England Patriots.

Mais le Super Bowl est bien plus qu’un match, c’est aussi le très attendu “Half-Time Show” de la mi-temps. De Michael Jackson à Rihanna, en passant par Prince, les Rolling Stones, Madonna, les plus grandes stars de la musique ont participé à ce méga-show. Cette année, c’est Usher qui aura l’honneur d’animer la plus célèbre des mi-temps !