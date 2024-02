La Klipsch Austin entre en scène

Klipsch a récemment lancé une toute nouvelle gamme d’enceintes portables : les Music City. Cette gamme est composée de trois produits : Klipsch Austin, Klipsch Nashville et Klipsch Detroit.

Ces enceintes Bluetooth sans fil tirent leur inspiration et leur nom de trois villes américaines devenues emblématiques grâce à des artistes de renom ou devenues le berceau de nouveaux styles musicaux. L’enceinte sans fil Klipsch Austin s’inspire de la passion et du sens artistique de la ville d’Austin, capitale mondiale de la musique live. Cette petite enceinte portable a été spécialement conçue pour donner le tempo et être transportée n’importe où.

Klipsch Nashville transporte les utilisateurs dans l’univers musical de la ville de Nashville grâce notamment à ses deux haut-parleurs qui offrent une expérience sonore 360°.

Klipsch Detroit, la plus grande et la plus puissante des trois enceintes, fait référence à son surnom « Motor City » avec des rythmes provocateurs.

Ces trois enceintes sont dotées du nouveau mode Broadcast, exclusivité de Klipsch – à l’instar des modèles Klipsch The One Plus et The Three Plus. Ce mode de diffusion permet de connecter plus de 10 enceintes – celles de la série ainsi que The One-Three Plus pour amplifier le son et créer une expérience d’écoute toujours plus enveloppante.

Elles sont également toutes équipées d’une batterie longue durée, pour faire perdurer la fête jusqu’au petit matin ! Klipsch Austin a 12 heures d’autonomie, Klipsch Nashville 24h et 20h pour Klipsch Detroit.

Conçues pour être transportées partout et sortir des sentiers battus, ces trois enceintes ne craignent pas la poussière et sont étanches à l’eau (norme IP67). Grâce à la connectivité Bluetooth 5.3, la dernière sur le marché, les enceintes peuvent être déplacées jusqu’à douze mètres de leur appareil connecté. Enfin, grâce à l’application Klipsch Connect, disponible gratuitement sur l’App Store, leurs performances audio sont personnalisables : ajustement des basses, renforcement des voix, enregistrement des paramètres pré-définis et bien plus encore.