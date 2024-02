Naim dévoile Uniti Nova Power Edition

La gamme iconique Uniti proposée par la marque d’acoustique Naim s’agrandit en dévoilant Uniti Nova Power Edition.

Uniti Nova PE, lancée hier, est un lecteur tout-en-un qui anime des enceintes Hi-Fi avec une puissance et musicalité sans pareille. Encore une fois, Naim atteste de sa capacité à concevoir des produits complets, faciles d’utilisation et toujours plus performants pour le pur plaisir de l’écoute.

Découvrez Uniti Nova Power Edition (PE), le modèle ultrapuissant de la collection Uniti de Naim déjà saluée dans le monde. Lecteur tout-en-un condensé en un seul boîtier, ce système de streaming est suffisamment puissant pour être utilisé avec les enceintes les plus exigeantes et remplir de grands espaces d’un son percutant grâce à sa technologie d’amplification de classe D. Conçu et fabriqué en Angleterre, Uniti Nova PE couronne plus

de cinquante ans d’innovation technique et d’excellence acoustique de Naim.

Uniti Nova PE condense 150 W (en 8 Ω et 250 W en 4 Ω) de puissance dans un élégant boîtier en aluminium brossé, conçu pour générer un son englobant. Son design s’inspire d’Uniti Nova, et il est tout aussi facile à contrôler que son aîné avec la télécommande bidirectionnelle ZigBee (qui transmet le signal même dos au produit) et/ou via l’application Focal & Naim sur smartphone ou tablette.

Très sophistiqué, il conserve toutes les fonctionnalités qui font déjà le succès et le prestige de la gamme de lecteurs tout-en-un Uniti. Il utilise notamment

la dernière carte de streaming à faible interférence NP800 de Naim, pour un son toujours irréprochable que vous écoutiez la radio en ligne ou des services

de streaming, tels que Spotify Connect, Apple Music, TIDAL et Qobuz. Facile à connecter à vos appareils via Bluetooth aptX HD, Apple AirPlay 2 et Chromecast, il est aussi compatible avec les technologies UPnP et les solutions Roon Ready en fichiers haute résolution (jusqu’à 32 bit/384 kHz). De plus, il se branche aisément à une télévision via HDMI ARC pour optimiser votre expérience audiovisuelle, et vous permet d’utiliser la télécommande de votre TV pour contrôler le volume.

Si vous disposez d’un réseau d’appareils de streaming Naim chez vous, la fonction Multiroom de l’appli Focal & Naim vous permettra de contrôler facilement tous les services de streaming via une seule et même interface. Pour diffuser la musique dans toute la maison (jusqu’à 6 appareils connectés), utilisez la fonction Party Mode de l’application pour contrôler la playlist, le volume de chaque appareil et plus encore.

Toujours à la pointe de la technologie, Naim a intégré une amplification de classe D à Uniti Nova PE. Au cours des soixante-dix dernières années, les amplificateurs de classe D ont fait l’objet d’améliorations considérables, notamment grâce à des techniques de modulation plus précises et à l’alimentation plus rapide des appareils. Aujourd’hui, l’amplification de classe D se retrouve dans de nombreux amplificateurs hi-fi, mais aussi dans la

quasi-totalité des amplificateurs professionnels de sonorisation, des amplis à batterie rechargeable et des amplis pour voiture.

Naim utilisait déjà des amplificateurs de classe D dans ses produits Mu-so, Mu-so QB et ses solutions Bentley Motors. Avec Nova PE, la collection Uniti s’agrandit. Ce lecteur est parfaitement compatible avec des enceintes exigeantes (des modèles Sopra jusqu’à la Scala Utopia de Focal) et peut s’utiliser dans de vastes pièces, avec de hauts niveaux de pression acoustique, sans compromettre le pur son caractéristique de Naim. Il incarne parfaitement la philosophie de la marque, qui continue de repousser les limites technologiques pour offrir l’équilibre idéal entre une amplification puissante et la qualité audio haute-fidélité qui fait le renom des appareils électroniques Naim.

Uniti Nova PE, 10 000 €