Spécial Saint-Valentin : Mido Commander Lady, beauté solaire

Envie d’un beau cadeau pour la Saint-Valentin ? La Mido Commander Lady s’habille intégralement de nuances dorées et met sublimement en lumière les lignes intemporelles de cette collection MIDO iconique. Un cadran satiné tourbillon et une glace saphir facettée comme un diamant rehaussent sa féminité rayonnante.

La Mido Commander Lady (1420 €) révèle un cadran extraordinaire, irrésistiblement lumineux. Un très fin satinage tourbillon dessine des reflets chatoyants sur sa surface aux nuances champagne. Entièrement revêtus de la même teinte, les index et les aiguilles sont vernis de noir dans leur rainure centrale, pour soutenir la lisibilité. Les aiguilles diamantées plates des heures et des minutes, garnies de matière luminescente blanche, ainsi que la minuterie noire marquée sur le rehaut s’inscrivent dans les codes iconiques de la Commander. Un guichet, placé à 3 heures, affiche la date, dans un guichet en métal poli de couleur or jaune. Taillé sur son pourtour comme une pierre précieuse, un verre saphir bombé surmonte ce cadran fascinant, créant des jeux de lumière subtils.